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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Кайсериспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
0:1
12' Гол
Бакасетас Тасос
35' Желтая карточка
Сиопис Манолис
1:1
41' Гол
Башсан Эмрах
59' Желтая карточка
Демирок Угур
1:2
60' Пенальти
Бакасетас Тасос
85' Желтая карточка
Башсан Эмрах
90' Желтая карточка
Демир Эмре
90'+6
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
4
Коловециос
Димитрис
15
Демирок
Угур
21
Кароль
Лионель
24
Акдаг
Ибрахим
8
Фернандеш
Мануэл
17
Башсан
Эмрах
7
Кардозу
Мигел
10
Кеман
Оливье
26
Тиам
Маме
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
70
Каплан
Ахметджан
23
Кейбаши
Исмаил
6
Сиопис
Манолис
17
Гамшик
Марек
27
Жервиньо
Куасси
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
Кайсериспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Трабзонспор

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
122.2%
3 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
6:2
С
4:2
С
0:2
С
4:0
С
0:0
С
2:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
3:3
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 3 (1) 0.38
Менса Бернард 2 0.25
Башсан Эмрах 2 0.25
Аттама Джозеф 1 0.13
Gokhan Sazdagi 1 0.13
Кардозу Мигел 1 0.13
Фернандеш Мануэл 0 0
Булут Онур 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 5 (2) 0.63
Нвакаеме Энтони 4 0.5
Корнелиус Андреас 3 0.38
Гамшик Марек 1 0.13
Жервиньо Куасси 1 0.13
Джанини Жорже 1 (1) 0.13

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирок Угур 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Хоссейни Маджид 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Мане Карлуш 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Кеман Оливье 1 0
Тиам Маме 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Демир Эмре 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюркмен Хюсейин 1 1
Vitor Hugo III2 1 1
Нвакаеме Энтони 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Ие Эдгар 2 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Перес Бруно 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Оздемир Берат 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
5 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
5
50%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
4
57%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
15
8 В 1-ом тайме 10
2 Во 2-ом тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
20%
6
40%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Газишехир Газиантеп 0:0 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Денизлиспор 6:3 Бешикташ - Кайсериспор 3:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Антальяспор 0:1 Трабзонспор - Кайсериспор 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 2:2
Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 2:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Бешикташ 1:0 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Фенербахче 7 5 1 1 10 - 5 16
4. Алтай 7 5 0 2 14 - 9 15
5. Фатих Карагюмрюк 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Аланьяспор 8 4 2 2 8 - 11 14
7. Коньяспор 8 3 5 0 12 - 8 14
8. Хатайспор 7 4 1 2 14 - 6 13
9. Адана Демирспор 8 3 3 2 14 - 12 12
10. Кайсериспор 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Галатасарай 7 3 2 2 10 - 10 11
12. Сивасспор 0:1 8 2 3 3 10 - 8 9
13. Газишехир Газиантеп 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Антальяспор 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Малатьяспор 7 2 0 5 7 - 14 6
16. Касымпаша 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Истанбул Башакшехир 8 2 0 6 8 - 10 6
18. Гиресунспор 8 1 2 5 3 - 9 5
19. Гёзтепе 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ризеспор 7 0 1 6 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 1:0 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Алтай 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Коньяспор 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Фенербахче 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 4 7
9. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Истанбул Башакшехир 4 2 0 2 5 - 2 6
14. Трабзонспор 3 1 2 0 5 - 4 5
15. Сивасспор 0:1 4 1 2 1 7 - 4 5
16. Касымпаша 4 1 2 1 6 - 5 5
17. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Гиресунспор 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
4. Хатайспор 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Коньяспор 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
9. Бешикташ 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сивасспор 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Малатьяспор 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Гиресунспор 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Гёзтепе 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Касымпаша 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 4 0 0 4 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 5 2 3
2. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
3. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 5 0 0
4. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
5. Адана Демирспор Балотелли Марио 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 3 1
2. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
4. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
5. Адана Демирспор Балотелли Марио 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Башсан Эмрах бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Сиопис Манолис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Бакасетас Тасос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кайсериспор 1:2 Трабзонспор онлайн




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