Турция: Суперлига 2021-2022
Кайсериспор
1:2
Конец матча
Стадион: Кадир Хас
Трабзонспор
0:1
12' ГолБакасетас Тасос
35' Желтая карточкаСиопис Манолис
1:1
41' ГолБашсан Эмрах
59' Желтая карточкаДемирок Угур
1:2
60' ПенальтиБакасетас Тасос
85' Желтая карточкаБашсан Эмрах
90' Желтая карточкаДемир Эмре
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
15
Демирок
Угур
17
Башсан
Эмрах
10
Кеман
Оливье
26
Тиам
Маме
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
17
Гамшик
Марек
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
27 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
-
26 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Демир ЭмреПолузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
12'
0:1
35'
41'
1:1
59'
60'
1:2
85'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Кайсериспор
Трабзонспор
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
122.2%
3 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|3 (1)
|0.38
|Менса Бернард
|2
|0.25
|Башсан Эмрах
|2
|0.25
|Аттама Джозеф
|1
|0.13
|Gokhan Sazdagi
|1
|0.13
|Кардозу Мигел
|1
|0.13
|Фернандеш Мануэл
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|5 (2)
|0.63
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.5
|Корнелиус Андреас
|3
|0.38
|Гамшик Марек
|1
|0.13
|Жервиньо Куасси
|1
|0.13
|Джанини Жорже
|1 (1)
|0.13
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирок Угур
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Аттама Джозеф
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Демир Эмре
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|1
|1
|Vitor Hugo III2
|1
|1
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Ие Эдгар
|2
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
5 В 1-ом тайме 7
2 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
5
50%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
4
57%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
15
8 В 1-ом тайме 10
2 Во 2-ом тайме 5
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
20%
6
40%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 3:0 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Алтай - Кайсериспор 3:0 Бешикташ - Кайсериспор 0:3 Кайсериспор - ФК Балканы 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Газишехир Газиантеп 0:0 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Денизлиспор 6:3 Бешикташ - Кайсериспор 3:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Антальяспор 0:1 Трабзонспор - Кайсериспор 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Галатасарай 2:2
Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 2:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Бешикташ
|1:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Фенербахче
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|Алтай
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Аланьяспор
|8
|4
|2
|2
|8 - 11
|14
|7.
|Коньяспор
|8
|3
|5
|0
|12 - 8
|14
|8.
|Хатайспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|9.
|Адана Демирспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Кайсериспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Галатасарай
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Сивасспор
|0:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|13.
|Газишехир Газиантеп
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Антальяспор
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Касымпаша
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Истанбул Башакшехир
|8
|2
|0
|6
|8 - 10
|6
|18.
|Гиресунспор
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|19.
|Гёзтепе
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|9.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|14.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|Сивасспор
|0:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Гёзтепе
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Гиресунспор
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|4.
|Хатайспор
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|9.
|Бешикташ
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сивасспор
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Гиресунспор
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Гёзтепе
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|5
|2
|3
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|4.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|5.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|3
|1
|2.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|4.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0
|5.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|3
|0