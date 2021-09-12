Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Докса Катокопия
2:0
Конец матча
Анортосис
17' Желтая карточкаДелетич Милош
24' Красная карточкаАнаане Тиджани
27' Вторая желтая карточкаДелетич Милош
31' Желтая карточкаАдамович Марко
36' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
1:0
42' ГолСадик Берат
79' Желтая карточкаРушиас Онисифорос
87' Желтая карточкаАртиматас Костакис
2:0
89' ПенальтиСадик Берат
90' Желтая карточкаРисванис Спирос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
17'
24'
27'
31'
36'
42'
1:0
89'
2:0
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|3 (1)
|1.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Меска
|1
|1
|2.
|Балде Ромарио
|0
|1
|3.
|Анаане Тиджани
|0
|1
|4.
|Адамович Марко
|1
|0
|5.
|Трайчевски Душко
|1
|0
|6.
|Лафранс Кевин
|1
|0
|7.
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|8.
|Bojan Kovacevic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делетич Милош
|1
|2
|2.
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|3.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Докса Катокопия
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +7 =5 -8АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эносис Неа Саламина 1:4 Докса Катокопия Кармиотисса 0:5 Докса Катокопия
Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Пафос 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Докса Катокопия 6:1 Кармиотисса Эрмис Арадиппу 0:1 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Пафос Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 Омония Докса Катокопия 1:0 Эносис
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис
Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Анортосис: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Анортосис 0:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|АЕК Ларнака
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Омония
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Докса Катокопия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Омония
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Лимассол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Омония
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕК Ларнака
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
|2.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|3.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
|4.
|Пафос
|Семедо Вилли
|2
|0
|0
|5.
|Пафос
|Валакари Онни
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|2.
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2
|0
|3.
|Анортосис
|Делетич Милош
|0
|1
|4.
|Докса Катокопия
|Балде Ромарио
|0
|1
|5.
|Аполлон
|Кириаку Хараламбос
|0
|1