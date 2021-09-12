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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Докса Катокопия
2:0
Конец матча
Анортосис
0'
17' Желтая карточка
Делетич Милош
24' Красная карточка
Анаане Тиджани
27' Вторая желтая карточка
Делетич Милош
31' Желтая карточка
Адамович Марко
36' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
1:0
42' Гол
Садик Берат
79' Желтая карточка
Рушиас Онисифорос
87' Желтая карточка
Артиматас Костакис
2:0
89' Пенальти
Садик Берат
90' Желтая карточка
Рисванис Спирос
90'+5
Докса Катокопия
Анортосис

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 3 (1) 1.5
Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Докса Катокопия
# Игрок      
1. Меска 1 1
2. Балде Ромарио 0 1
3. Анаане Тиджани 0 1
4. Адамович Марко 1 0
5. Трайчевски Душко 1 0
6. Лафранс Кевин 1 0
7. Benjamin Asamoah 1 0
8. Bojan Kovacevic 1 0
Анортосис
# Игрок      
1. Делетич Милош 1 2
2. Рушиас Онисифорос 1 0
3. Артиматас Костакис 1 0
4. Рисванис Спирос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Докса Катокопия 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Анортосис 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эносис Неа Саламина 1:4 Докса Катокопия Кармиотисса 0:5 Докса Катокопия
Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Пафос 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Докса Катокопия 6:1 Кармиотисса Эрмис Арадиппу 0:1 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Пафос Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 Омония Докса Катокопия 1:0 Эносис
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис
Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Анортосис: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Анортосис Первый дивизион
Анортосис 0:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Докса Катокопия 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
4. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Арис Лимассол 2 1 0 1 2 - 2 3
6. АЕК Ларнака 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Омония 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
11. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0
12. Этникос Ахна 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Докса Катокопия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аполлон 1 1 0 0 4 - 2 3
4. АЕК Ларнака 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Омония 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Лимассол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Омония 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕК Ларнака 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Этникос Ахна 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
12. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
2. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
3. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
4. Пафос Семедо Вилли 2 0 0
5. Пафос Валакари Онни 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Докса Катокопия Меска 1 1
2. Арис Лимассол Яго Стив 2 0
3. Анортосис Делетич Милош 0 1
4. Докса Катокопия Балде Ромарио 0 1
5. Аполлон Кириаку Хараламбос 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Benjamin Asamoah получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Адамович Марко получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Делетич Милош получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 27'
    Делетич Милош получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 24'
    УДАЛЕНИЕ! - Анаане Тиджани увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    17'
    Делетич Милош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Докса Катокопия 2:0 Анортосис онлайн




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