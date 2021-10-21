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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
0:1
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
0:1
7' Гол
Орта Рикарду
24' Желтая карточка
Лейте Диогу
26' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
48' Желтая карточка
Текпетей Бернард
68' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
72' Желтая карточка
Жосуэ Са
90' Желтая карточка
Сантана Алекс
90'+6
71
Кахлина
Кристиян
22
Икоко
Джордан
32
Жосуэ
Са
24
Вердон
Оливье
6
Пинас
Шакилль
25
Баджи
Стефан
8
Гонсалвеш
Клод
37
Текпетей
Бернард
64
Янков
Доминик
11
Десподов
Кирилл
19
Сотириу
Пиерос
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
15
Паулу
Оливейра
4
Лейте
Диогу
5
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
88
Каштру
Андре
90
Галено
Вандерсон
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Лудогорец
4-2-3-1
Брага
4-3-3

История личных встреч

Лудогорец
Брага

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.33
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 3 (1) 1
Орта Рикарду 2 0.67
Гонсалес Марио 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 2 1
Баджи Стефан 1 0
Жосуэ Са 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Сантана Алекс 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Лейте Диогу 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Минейро Лукас 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1
Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Лудогорец - Мура 3:1 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:3 Мура - Лудогорец 0:0 Лудогорец - ЦСКА София 4:0 Шахтёр Солигорск - Лудогорец 0:1
Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1
Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0 Морейренсе - Брага 0:4 Брага - Трофенсе 1:0 Брага - Бенфика 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Брага Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Митьюлланд Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брага Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Митьюлланд Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Лудогорец Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Лудогорец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Дака Пэтсон 4 0 0
2. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
3. Наполи Осимхен Виктор 3 0 0
4. Брага Галено Вандерсон 3 1 0
5. Олимпиакос Масурас Гиоргос 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лудогорец Сисиньо Неусиано 2 1
2. Рапид Вена Граймль Лео 3 0
3. Глазго Рейнджерс Камара Глен 1 1
4. Лестер Ндиди Уилфред 1 1
5. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Али Мохамед Альмоатасембеллах получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Лейте Диогу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Лудогорец 15.1% (23)
X 33.6% (51)
Брага 51.3% (78)
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Где смотреть матч Лудогорец 0:1 Брага онлайн


Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Брага

Исход игры
Лудогорец
15.1% (23)
Ничья
33.6% (51)
Брага
51.3% (78)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
1:2 Брага
28.9% (44)
0:1 Брага
11.2% (17)
2:1 Лудогорец
10.5% (16)
0:2 Брага
2.6% (4)
1:3 Брага
2.6% (4)
1:0 Лудогорец
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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