Лига Европы 2021-2022
Лудогорец
0:1
Конец матча
Стадион: Лудогорец Арена
Брага
0:1
7' ГолОрта Рикарду
24' Желтая карточкаЛейте Диогу
26' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
48' Желтая карточкаТекпетей Бернард
68' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
72' Желтая карточкаЖосуэ Са
90' Желтая карточкаСантана Алекс
32
Жосуэ
Са
25
Баджи
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Генчев Станислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
7'
0:1
24'
48'
68'
72'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
5 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Лудогорец
Брага
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.33
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|1
|Орта Рикарду
|2
|0.67
|Гонсалес Марио
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Лейте Диогу
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лудогорец - Царско Село 4:0 Левски София - Лудогорец 2:4 Лудогорец - Црвена Звезда 0:1 Лудогорец - Ботев Враца 3:1
Спартак Варна - Лудогорец 0:1 Славия София - Лудогорец 1:0 Митьюлланд - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Черно Море 2:0 Пирин Благоевград - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Мальмё 2:1 Лудогорец - Локомотив София 5:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Лудогорец - ЦСКА-1948 3:0 Лудогорец - Мура 3:1 Локомотив Пловдив - Лудогорец 1:3 Мура - Лудогорец 0:0 Лудогорец - ЦСКА София 4:0 Шахтёр Солигорск - Лудогорец 0:1
Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1
Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0 Морейренсе - Брага 0:4 Брага - Трофенсе 1:0 Брага - Бенфика 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Лудогорец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Брага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Лудогорец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Дака Пэтсон
|4
|0
|0
|2.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
|3.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|0
|0
|4.
|Брага
|Галено Вандерсон
|3
|1
|0
|5.
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лудогорец
|Сисиньо Неусиано
|2
|1
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Камара Глен
|1
|1
|4.
|Лестер
|Ндиди Уилфред
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Сангаре Ибрахим
|1
|1
Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Брага
Исход игры
Лудогорец
15.1% (23)
Ничья
33.6% (51)
Брага
51.3% (78)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (48)
1:2 Брага
28.9% (44)
0:1 Брага
11.2% (17)
2:1 Лудогорец
10.5% (16)
0:2 Брага
2.6% (4)
1:3 Брага
2.6% (4)
1:0 Лудогорец
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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