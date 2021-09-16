Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи

97' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Кахлина Кристиян взял и забрал мяч на выходе

96' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Лудогорец вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Жосуэ Са выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Удар от ворот произведет Лудогорец

92' Виктор Линд не смог попасть в створ ударом издали

92' Пластун Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Кахлина Кристиян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Жосуэ Са выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сотириу Пиерос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Отличные скиллы показывает Мабиль Авер , обводя своих соперников

85' Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи

82' Сотириу Пиерос из команды Лудогорец сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

81' Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль Онедика получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Рафаэль Онедика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Исаксен Густав уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

75' Удар от ворот произведет Лудогорец

74' Пластун Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

73' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Гонсалвеш Клод навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Удар от ворот произведет Лудогорец

70' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

70' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Жуниньо мяч отрикошетил от ворот

69' Жосуэ Са выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Сегодняшная посещаемость составляет 6568 болельщиков

65' Kristijan Kahlina не дал случится голу! Систо Пионе должен был забивать, но Kristijan Kahlina сделал отличный сейв

63' Далсгор Хенрик бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

63' Жосуэ Са выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лудогорец вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Десподов Кирилл получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Десподов Кирилл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Kristijan Kahlina отбил мяч на угловой после удара Паулиньо VI из штрафной площади.

55' Жосуэ Са выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Лудогорец

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Недялков Антон получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Недялков Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Недялков Антон получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Недялков Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Недялков Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Недялков Антон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...