  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6568
Лудогорец
0'
1:0
3' Гол
Исаксен Густав
1:1
32' Гол
Десподов Кирилл
35' Желтая карточка
Баджи Стефан
45' Желтая карточка
Сантана Алекс
85' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
90' Желтая карточка
Сисиньо
90'+8
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
71
Кахлина
Кристиян
4
Сисиньо
Неусиано
32
Жосуэ
Са
30
Пластун
Игорь
3
Недялков
Антон
8
Гонсалвеш
Клод
25
Баджи
Стефан
37
Текпетей
Бернард
7
Сантана
Алекс
11
Десподов
Кирилл
10
Ману
Элвис
Митьюлланд
3-4-3
Лудогорец
4-2-3-1

Ход матча

3'
Исаксен Густав
(Феррейра Эвандер)
1:0
32'
1:1
Десподов Кирилл
35'
 
Баджи Стефан
45'
 
Сантана Алекс
54'
 
Пинас Шакилль
Недялков Антон
54'
 
Сотириу Пиерос
Ману Элвис
60'
 
Чибота Мавис
Десподов Кирилл
74'
 
Вердон Оливье
Текпетей Бернард
74'
 
Янков Доминик
Сантана Алекс
75'
Линн Виктор
Исаксен Густав
 
75'
Мабиль Авер
Брумадо Жуниор
 
85'
Рафаэль Онедика
 
86'
Коолс Дион
Паулиньо VI
 
86'
Шарлес
Систо Пионе
 
90'
 
Сисиньо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исаксен Густав 1 1
2. Феррейра Эвандер 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 1 1

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Рафаэль Онедика 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Баджи Стефан 1 0
2. Сисиньо Неусиано 1 0
3. Сантана Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 100% (1) 0 0 0 0 0
 Лудогорец 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Митьюлланд 2:0 Нордшелланн Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лудогорец 2:0 Черно Море Пирин Благоевград 1:3 Лудогорец Лудогорец 2:1 Мальмё Лудогорец 5:0 Локомотив София
Мальмё 2:0 Лудогорец Лудогорец 2:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 ЦСКА-1948 Лудогорец 3:1 Мура Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец 0:1 Митьюлланд Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Лудогорец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Митьюлланд Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Брага Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Црвена Звезда Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Митьюлланд Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Брага Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лудогорец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Митьюлланд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Црвена Звезда Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брага Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Митьюлланд 68.3% (97)
X 21.8% (31)
Лудогорец 9.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Митьюлланд 1:1 Лудогорец онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 1:1 Лудогорец

Исход игры
Митьюлланд
68.3% (97)
Ничья
21.8% (31)
Лудогорец
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
59.29% (83)
Нет
40.71% (57)
Популярный счёт
2:1 Митьюлланд
31% (44)
1:0 Митьюлланд
23.9% (34)
1:1 Ничья
20.4% (29)
2:0 Митьюлланд
9.9% (14)
0:1 Лудогорец
4.9% (7)
1:2 Лудогорец
4.9% (7)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 