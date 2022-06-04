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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Фарерские острова
FIFA #116
 
Позже
Люксембург
FIFA #94
Прогнозы 33
Фарерские острова 24.2% (8)
X 51.5% (17)
Люксембург 24.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Люксембург
3.60
3.24
2.26
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 2 2
Олесен Матиас 0 0
Боргес Санчес Ивандро 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханссон Халлюр 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1
Люксембург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3
Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Люксембург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Литва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Литва 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Фарерские острова 24.2% (8)
    X 51.5% (17)
    Люксембург 24.2% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фарерские острова
    Ничья
    Люксембург
    3.60
    3.24
    2.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фарерские острова - Люксембург онлайн

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    Прогнозы на матч Фарерские острова - Люксембург

    Исход игры
    Фарерские острова
    25.8% (8)
    Ничья
    51.6% (16)
    Люксембург
    22.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.13% (5)
    Меньше
    83.87% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    61.29% (19)
    Нет
    38.71% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.2% (14)
    1:0 Фарерские острова
    19.4% (6)
    1:2 Люксембург
    9.7% (3)
    0:2 Люксембург
    6.5% (2)
    2:1 Фарерские острова
    6.5% (2)
    0:1 Люксембург
    6.5% (2)
    0:0 Ничья
    6.5% (2)
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    Фарерские острова
    Люксембург
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