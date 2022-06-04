Стадион: Торсволлюр
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|2
|2
|Олесен Матиас
|0
|0
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0 Фарерские острова - Латвия 1:1
Люксембург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3
Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Люксембург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Фарерские острова - Люксембург
Исход игры
Фарерские острова
25.8% (8)
Ничья
51.6% (16)
Люксембург
22.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
16.13% (5)
Меньше
83.87% (26)
Обе команды забьют
Да
61.29% (19)
Нет
38.71% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.2% (14)
1:0 Фарерские острова
19.4% (6)
1:2 Люксембург
9.7% (3)
0:2 Люксембург
6.5% (2)
2:1 Фарерские острова
6.5% (2)
0:1 Люксембург
6.5% (2)
0:0 Ничья
6.5% (2)
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