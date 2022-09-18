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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 5. Стадион:
Франция
FIFA #3
 
Позже
Австрия
FIFA #32

История личных встреч

Франция
Австрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 0.25
Рабио Адриен 1 0.25
Мбаппе Килиан 1 0.25
Нкунку Кристофер 0 0
Бен-Йеддер Виссам 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 0.25
Вайманн Андреас 1 0.25
Грегорич Михаэль 1 0.25
Забитцер Марсель 1 0.25
Шлагер Ксавер 1 0.25
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Виммер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2
Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1
Австрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3
Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Хорватия 4 2 1 1 3 - 4 7
3. Австрия 4 1 1 2 5 - 5 4
4. Франция 4 0 2 2 3 - 5 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Австрия 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Франция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Австрия 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Франция 2 0 2 0 2 - 2 2

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Турция Дурсун Сердар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Армения Оганесян Арман 1 1
Англия Стоунс Джон 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2022, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 49
    Франция 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Австрия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Австрия
    4.70
    5.17
    9.14
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Франция - Австрия

    Исход игры
    Франция
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Австрия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (28)
    Нет
    41.67% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    32.7% (16)
    2:1 Франция
    26.5% (13)
    3:1 Франция
    18.4% (9)
    4:1 Франция
    8.2% (4)
    3:0 Франция
    4.1% (2)
    1:0 Франция
    4.1% (2)
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    Австрия
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