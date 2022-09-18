Тур: 5. Стадион: Стад де Франс
История личных встреч
Франция
Австрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|1
|0.25
|Рабио Адриен
|1
|0.25
|Мбаппе Килиан
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|1
|0.25
|Вайманн Андреас
|1
|0.25
|Грегорич Михаэль
|1
|0.25
|Забитцер Марсель
|1
|0.25
|Шлагер Ксавер
|1
|0.25
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2
Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1
Австрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3
Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Турция
|Дурсун Сердар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|4 (2)
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Армения
|Оганесян Арман
|1 1
|Англия
|Стоунс Джон
|1 1
Прогнозы на матч Франция - Австрия
Исход игры
Франция
95.9% (47)
Ничья
4.1% (2)
Австрия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
58.33% (28)
Нет
41.67% (20)
Популярный счёт
2:0 Франция
32.7% (16)
2:1 Франция
26.5% (13)
3:1 Франция
18.4% (9)
4:1 Франция
8.2% (4)
3:0 Франция
4.1% (2)
1:0 Франция
4.1% (2)
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