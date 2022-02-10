Франция: Кубок 2021-2022
1' Желтая карточкаСенати Йорис
1:0
3' ПенальтиБлас Людовик
2:0
71' ГолКоло-Муани Рандаль
85' Желтая карточкаРобич Антони
Ход матча
1'
3'
1:0
71'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
49 Владение мячом, % 51
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
28
Сенати
Йорис
23
Палюн
Ллойд
25
Дюкрок
Том
11
Frank
Magri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сенати ЙорисЗащитник
- Защитник
-
23 Палюн ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дюкрок ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Frank MagriНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бойе ЖюльенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бруар Режис
История личных встреч
Нант
Бастия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|4 (1)
|1
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.25
|Жеббель Виллем
|1
|0.25
|Паллуа Николя
|0
|0
Бастия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робич Антони
|1
|0.17
|Сенати Йорис
|1
|0.17
|Саади Идрисс
|1
|0.17
|Сантелли Бенжамен
|1
|0.17
|Лямонж Себастьян
|1
|0.17
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0.17
|Венсан Кристоф
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Бастия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робич Антони
|1
|0
|Сенати Йорис
|1
|0
|Шур Кевин
|1
|0
|Лямонж Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1
Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1
Бастия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бастия - По 1:1 Реймс - Бастия 1:1 Бастия - Тулуза 0:0 Нанси - Бастия 2:1
Бастия - Кевийи 3:0 Бастия - Клермон 2:0 Родез - Бастия 0:0 О-Лион - Бастия 1:3 Бастия - Сошо 2:2 Париж - Бастия 1:0 Ле-Эрбье - Бастия 1:1 Бастия - Ньор 2:0 Фужер - Бастия 0:2 Генгам - Бастия 2:3 Бастия - Амьен 0:0 Осер - Бастия 1:0 Бастия - Гренобль 0:0 Дюнкерк - Бастия 2:0 Бастия - Аяччо 2:0 Валансьен - Бастия 2:1