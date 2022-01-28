Франция: Кубок 2021-2022
1:0
25' ГолБлас Людовик
33' Желтая карточкаБрассье Лилиан
51' Желтая карточкаЭрей Кристоф
2:0
53' ГолБлас Людовик
72' Желтая карточкаШардонне Брендан
Ход матча
25'
1:0
33'
51'
53'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
47 Владение мячом, % 53
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лафон АльбанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бизот МаркоВратарь
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
-
13 Маньетти УгоПолузащитник
-
14 Мбок ХиангаПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
История личных встреч
Нант
Брест
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3
|1
|Жеббель Виллем
|1
|0.33
|Паллуа Николя
|0
|0
|Коло-Муани Рандаль
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.33
|Мунье Стив
|1 (1)
|0.33
|Февр Ромен
|1 (1)
|0.33
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0
Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2
Брест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0
Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1
Прогнозы на матч Нант 2:0 Брест
Исход игры
Нант
82.6% (119)
Ничья
15.3% (22)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (55)
Меньше
58.65% (78)
Обе команды забьют
Да
54.14% (72)
Нет
45.86% (61)
Популярный счёт
2:1 Нант
34.7% (50)
1:0 Нант
31.9% (46)
1:1 Ничья
11.8% (17)
2:0 Нант
7.6% (11)
3:1 Нант
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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