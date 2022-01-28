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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Нант
2:0
Конец матча
Брест
0'
1:0
25' Гол
Блас Людовик
33' Желтая карточка
Брассье Лилиан
51' Желтая карточка
Эрей Кристоф
2:0
53' Гол
Блас Людовик
72' Желтая карточка
Шардонне Брендан
90'+3
1
Дескамп
Реми
7
Коршья
Себастьен
2
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
8
Мерлин
Квентин
11
Коко
Маркус
6
Roli
Pereira
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Ларсонне
Готье
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
4
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
8
Ле
Дуарон
Жереми
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
6
Кардона
Ирвин
11
Сатриано
Мартин
Нант
5-3-2
Брест
4-4-2

История личных встреч

Нант
Брест

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 1
Жеббель Виллем 1 0.33
Паллуа Николя 0 0
Коло-Муани Рандаль 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 1 0.33
Мунье Стив 1 (1) 0.33
Февр Ромен 1 (1) 0.33

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0
Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2
Брест
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0
Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Брассье Лилиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Блас Людовик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 144
Нант 82.6% (119)
X 15.3% (22)
Брест 2.1% (3)
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Где смотреть матч Нант 2:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Нант 2:0 Брест

Исход игры
Нант
82.6% (119)
Ничья
15.3% (22)
Брест
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.35% (55)
Меньше
58.65% (78)
Обе команды забьют
Да
54.14% (72)
Нет
45.86% (61)
Популярный счёт
2:1 Нант
34.7% (50)
1:0 Нант
31.9% (46)
1:1 Ничья
11.8% (17)
2:0 Нант
7.6% (11)
3:1 Нант
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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