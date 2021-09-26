Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Реймс

48' Чиривелья Педро из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

48' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Реймс

43' Удар от ворот произведет Реймс

43' Жиротто Андрей нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

43' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

42' Удар от ворот произведет Реймс

42' Отличный пас сделал Коршья Себастьен из команды Нант . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

42' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Реймс выполняет удар от ворот.

38' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Реймс выполняет удар от ворот.

36' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Сиприен Вилан получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Конан Гислен . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Реймс

29' Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Нант

27' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Саймон Мозес получил желтую карточку от судьи

25' Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Нант

23' Матч возобновлен

23' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Нант выполняет удар от ворот.

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. N'Dri Philippe Koffi получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' N'Dri Philippe Koffi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ван Берген Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Фокет Томас получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Реймс

14' Коло-Муани Рандаль из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Конан Гислен из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

11' Удар от ворот произведет Нант

11' Фокет Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Нант

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Реймс выполняет удар от ворот.

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Нант

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Нант начинает с центра поля