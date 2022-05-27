0:1
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаМура Факундо
0:1
66' ГолHoracio David Salaberry
75' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
90' Желтая карточкаMatias Ocampo
90'+6
Ход матча
49'
66'
75'
90'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Клар УолтерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Pablo Lopez2Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Чори КастроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Diaz
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ривер Плейт Монтевидео
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Атлетико Рентистас 1:0 Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт Монтевидео 2:1
Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1