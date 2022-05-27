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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Расинг Авельянеда
0:1
Конец матча
Ривер Плейт Монтевидео
0'
49' Желтая карточка
Мура Факундо
0:1
66' Гол
Horacio David Salaberry
75' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
90' Желтая карточка
Matias Ocampo
90'+6
13
Matias
Tagliamonte
34
Мура
Факундо
23
Nery
Dominguez
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
11
Jonathan
David
Gomez
19
Leonel
Ariel
Miranda
22
Carlos
Alcaraz
28
Чанкалай
Томас
27
Javier
Correa
20
Кардона
Эдвин
25
Fabrizio
Correa
16
Перейра
Максимилиано
44
Аха
Хосе
4
Horacio
David
Salaberry
3
Santiago
Brunelli
47
Клар
Уолтер
6
Matias
Alfonso
17
Marcos
Montiel
10
Gonzalo
Napoli
9
Thiago
Borbas
14
Pablo
Lopez2
Расинг Авельянеда
Ривер Плейт Монтевидео

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ривер Плейт Монтевидео

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0
Ривер Плейт Монтевидео
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Атлетико Рентистас 1:0 Депортиво Мальдонадо - Ривер Плейт Монтевидео 2:1
Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 0:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Ривер Плейт Монтевидео - Альбион Роверс 4:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Дефенсор Спортинг - Ривер Плейт Монтевидео 3:2 Ривер Плейт Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серро Ларго 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Серрито 3:1 Ривер Плейт Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Пласа Колония - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 1:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Matias Ocampo получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Thiago Borbas уходит с поля. Agustin Chopitea выходит вместо него
  • 83'
    Matias Alfonso уходит с поля. Tiago Galletto выходит вместо него
  • 79'
    Мура Факундо уходит с поля. Пильюд Иван выходит вместо него
  • 79'
    Кардона Эдвин уходит с поля. Гарре Бенжамин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Карлос Алькарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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