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  3. Аргентина: Лига професиональ
Расинг Авельянеда
3:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
13' Желтая карточка
Lucas Villalba
1:0
19' Гол
Javier Correa
2:0
54' Гол
Carlos Alcaraz
57' Желтая карточка
Морено Анибал
57' Желтая карточка
Вера Фаусто
3:0
65' Гол
Enzo Copetti
72' Желтая карточка
Чанкалай Томас
72' Желтая карточка
Federico Lanzillota
74' Желтая карточка
Enzo Copetti
74' Желтая карточка
Cesar Florentin
75' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
76' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
90'+4
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
27
Javier
Correa
20
Кардона
Эдвин
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
15
Matias
Galarza
5
Вера
Фаусто
19
Luciano
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
Расинг Авельянеда
4-3-3
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
2:2
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:2
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:0

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1
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