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  3. Аргентина: Лига професиональ
Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
12' Гол
Ауче Габриэль
17' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
18' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
32' Красная карточка
Enzo Hernan Diaz
52' Желтая карточка
Juan Caceres
73' Желтая карточка
Рафа II
90'+5
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
20
Кардона
Эдвин
22
Эррера
Гидо
4
Каталан
Матиас
23
Ramiro
Hernandez
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
35
Fernando
Juarez
III
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
21
Angelo
Martino
16
Rodrigo
Garro
19
Джиротти
Федерико
Расинг Авельянеда
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
С
3:3
С
1:3
С
1:1
П
1:1

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - Энцо Эрнан Диас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 24'
    Кардона Эдвин уходит с поля. Чанкалай Томас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Карлос Алькарас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Энцо Эрнан Диас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ауче Габриэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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