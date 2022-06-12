0:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаФернандес Матеус
72' Желтая карточкаPicachu
82' Желтая карточкаMarcelo XIII
86' Желтая карточкаErick2
90'+6
Ход матча
50'
72'
76'
82'
86'
4
Тити
22
Picachu
17
Jose
Welison
8
Jussa
13
Khellven
16
Abner2
17
Hugo
Moura
28
Tomas
Cuello
20
David
Terans
35
Romulo
Cruz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
8 JussaПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
15 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ronald
-
11 Romarinho3
-
-
-
77 Igor Torres
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Romulo CruzНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
3 Деде
-
-
-
26 Erick2
-
33 Lucas Halter
-
50 John Mercado
-
90 Emersonn
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3 (1)
|0.27
|Эркулес
|1
|0.09
|Jose Welison
|1
|0.09
|Robson IV
|1
|0.09
|Moises Vieira
|1
|0.09
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|4 (2)
|0.36
|Pablo I
|2
|0.18
|Vitor Roque
|1
|0.09
|Витор Буэно
|1
|0.09
|Abner2
|1
|0.09
|Felipe Matheus
|1
|0.09
|Роша Педро
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Tomas Cuello
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|4
|1
|Фелипе
|2
|1
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Robson IV
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Ronald
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Moura
|4
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Christian Cardoso
|3
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Abner2
|2
|0
|Bento Krepski
|2
|0
|Витор Буэно
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Pablo Siles
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
|Felipe Matheus
|1
|0
|Vitor Roque
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1
Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1
Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Токантинополис 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Стронгест - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Токантинополис - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Стронгест 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Каракас - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|6
|1
|14 - 10
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|7.
|Коритиба Парана
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Сантос
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|11.
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|13.
|Гойяс
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|16.
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|18.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|20.
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Гойяс
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Сантос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1