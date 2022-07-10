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Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1
Прогнозы на матч К-Лига Старс - Тоттенхэм
Исход игры
К-Лига Старс
3.4% (1)
Ничья
6.9% (2)
Тоттенхэм
89.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
89.66% (26)
Меньше
10.34% (3)
Обе команды забьют
Да
65.52% (19)
Нет
34.48% (10)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
37.9% (11)
0:3 Тоттенхэм
20.7% (6)
1:3 Тоттенхэм
10.3% (3)
2:2 Ничья
6.9% (2)
0:2 Тоттенхэм
6.9% (2)
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