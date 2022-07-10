  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
К-Лига Старс
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 29
К-Лига Старс 3.4% (1)
X 6.9% (2)
Тоттенхэм 89.7% (26)
Все прогнозы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча К-Лига Старс - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2022, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 29
    К-Лига Старс 3.4% (1)
    X 6.9% (2)
    Тоттенхэм 89.7% (26)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч К-Лига Старс - Тоттенхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч К-Лига Старс - Тоттенхэм

    Исход игры
    К-Лига Старс
    3.4% (1)
    Ничья
    6.9% (2)
    Тоттенхэм
    89.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.66% (26)
    Меньше
    10.34% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (19)
    Нет
    34.48% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    37.9% (11)
    0:3 Тоттенхэм
    20.7% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    10.3% (3)
    2:2 Ничья
    6.9% (2)
    0:2 Тоттенхэм
    6.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    К-Лига Старс
    Тоттенхэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     