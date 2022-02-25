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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Мидлсбро
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 36
Мидлсбро 2.8% (1)
X 5.6% (2)
Тоттенхэм 91.7% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Тоттенхэм
5.00
3.70
1.72
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мидлсбро
Тоттенхэм

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:1
К
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крукс Мэтт 1 0.5
Икпеазу Уче 1 0.5
Бойд-Манс Колан 1 0.5
Уотмор Данкан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 3 1.5
Лукас Моура 1 0.5
Уинкс Гарри 1 0.5
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавернер Маркус 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барнсли - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Вест Бромвич 2:1 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - Дерби 4:1
КПР - Мидлсбро 2:2 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Ковентри 1:0 Блэкберн - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3 Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мидлсбро - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Мидлсбро 2.8% (1)
    X 5.6% (2)
    Тоттенхэм 91.7% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мидлсбро
    Ничья
    Тоттенхэм
    5.00
    3.70
    1.72
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Мидлсбро - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Мидлсбро - Тоттенхэм

    Исход игры
    Мидлсбро
    2.8% (1)
    Ничья
    5.6% (2)
    Тоттенхэм
    91.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (28)
    Нет
    22.22% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    52.8% (19)
    0:2 Тоттенхэм
    22.2% (8)
    1:3 Тоттенхэм
    16.7% (6)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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    Мидлсбро
    Тоттенхэм

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