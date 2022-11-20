Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Эдегор Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Эстигор Лео нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

83' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Оооо... вот это был удар! Ветлесен Уго должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Ветлесен Уго . Удар в створ, но вратарь начеку

83' О, нет. Из многообещающей позиции Сорлот Александр из команды Норвегия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Рюэрсон Юлиан из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Норвегия

79' Ох, нехорошо это выглядит. Соири Пюрю получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Соири Пюрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Сорлот Александр нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

78' Рюэрсон Юлиан из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Вяйсянен Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Финляндия

75' Ох, нехорошо это выглядит. Иванов Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Иванов Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Сольбаккен Ола не смог попасть в створ ударом издали

71' Удар от ворот произведет Финляндия

71' Мелинг Биргер из команды Норвегия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Финляндия совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Брюнхильдсен Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хорошую попытку сделал Форсс Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Финляндия идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Педерсен Маркус Гольмгрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Финляндия совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Норвегия

50' Лод Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Форсс Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Педерсен Маркус Гольмгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Г О О О О О Л - Сорлот Александр из команды Норвегия легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!