Тур: 1. Стадион: Уллевааль. Зрители: 13347 Главный судья: Morten Krogh
Ход матча
32'
46'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
15
Эстигор
Лео
13
Соири
Пюрю
25
Мяйнпя
Нило
19
Форсс
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лоде МариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Форсс МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
История личных встреч
Норвегия
Финляндия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2
Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3
Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1