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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 13347 Главный судья: Morten Krogh
Норвегия
FIFA #42
1:1
Конец матча
Финляндия
FIFA #56

Ход матча

32'
0:1
Кялльман Беньямин
46'
Грегерсен Стиан
Страндберг Стефан
 
46'
Брюнхильдсен Ола
Захариассен Кристоффер
 
46'
Сольбаккен Ола
Дели Матс Мёллер
 
46'
Сорлот Александр
1:1
56'
Рюэрсон Юлиан
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
61'
 
Лингман Лукас
Лод Робин
61'
 
Вяйсянен Саули
О'Шоунесси Даниэль
66'
Ветлесен Уго
Эльюнусси Мохамед
 
76'
 
Хосконен Артту
Иванов Роберт
83'
 
Антман Оливер
Форсс Маркус
84'
 
Томас Диого
Вяйсянен Лео
90'
 
Алхо Николай
Соири Пюрю

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
8
Захариассен
Кристоффер
20
Дели
Матс
Мёллер
19
Сорлот
Александр
11
Эльюнусси
Мохамед
1
Градецки
Лукаш
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
О'Шоунесси
Даниэль
13
Соири
Пюрю
21
Нисканен
Ильмари
8
Лод
Робин
25
Мяйнпя
Нило
26
Сухонен
Ансси
10
Кялльман
Беньямин
19
Форсс
Маркус
Норвегия
Финляндия

История личных встреч

Норвегия
Финляндия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2
Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3
Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1
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