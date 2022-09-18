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Лига наций УЕФА
2022

Тур: 6. Стадион:
Норвегия
FIFA #37
 
Позже
Сербия
FIFA #25
Прогнозы 48
Норвегия 47.9% (23)
X 25% (12)
Сербия 27.1% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Сербия
3.60
3.40
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Норвегия
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 1.2
Сорлот Александр 1 0.2
Эльюнусси Мохамед 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 5 1
Йович Лука 2 0.4
Живкович Андрия 1 0.2
Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
Лукич Саша 1 0.2
Радоньич Неманья 1 0.2
Тадич Душан 0 0
Лазович Дарко 0 0
Младенович Филип 0 0
Влахович Душан 0 0
Павлович Страхиня 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Торсби Мортен 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Берге Сандер 1 0
Эстигор Лео 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Рачич Урош 2 0
Райкович Предраг 0 1
Джуричич Филип 1 0
Гудель Неманья 1 0
Живкович Андрия 1 0
Груйич Марко 1 0
Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2
Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1
Сербия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1
Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 5 3 1 1 7 - 5 10
2. Сербия 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Словения 5 1 2 2 5 - 9 5
4. Швеция 5 1 0 4 6 - 10 3

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 3 2 0 1 8 - 3 6
2. Словения 3 1 1 1 4 - 5 4
3. Норвегия 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Швеция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Сербия 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швеция 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Словения 2 0 1 1 1 - 4 1

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 8 (1)
Сербия Митрович Александар 5
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 4 (1)
Черногория Мугоша Стефан 4
Весь список

Топ нарушителей
Словакия Дуда Ондрей 1 2
Швеция Крафт Эмиль 3
Словения Стоянович Петар 3
Швеция Кулушевски Деян 3
Косово Фазлии Бетим 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 48
    Норвегия 47.9% (23)
    X 25% (12)
    Сербия 27.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Сербия
    3.60
    3.40
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Норвегия - Сербия

    Исход игры
    Норвегия
    47.9% (23)
    Ничья
    25% (12)
    Сербия
    27.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Норвегия
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    1:2 Сербия
    18.8% (9)
    1:0 Норвегия
    8.3% (4)
    2:0 Норвегия
    6.3% (3)
    0:1 Сербия
    4.2% (2)
    0:0 Ничья
    4.2% (2)
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    Норвегия
    Сербия
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