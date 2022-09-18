Тур: 6. Стадион: Уллевааль
История личных встреч
Норвегия
Сербия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (2)
|1.2
|Сорлот Александр
|1
|0.2
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|5
|1
|Йович Лука
|2
|0.4
|Живкович Андрия
|1
|0.2
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|Лукич Саша
|1
|0.2
|Радоньич Неманья
|1
|0.2
|Тадич Душан
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Влахович Душан
|0
|0
|Павлович Страхиня
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Александар
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Райкович Предраг
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2
Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1
Сербия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1
Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|5
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|Черногория
|Мугоша Стефан
|4
|Словакия
|Дуда Ондрей
|1 2
|Швеция
|Крафт Эмиль
|3
|Словения
|Стоянович Петар
|3
|Швеция
|Кулушевски Деян
|3
|Косово
|Фазлии Бетим
|3
Прогнозы на матч Норвегия - Сербия
Исход игры
Норвегия
47.9% (23)
Ничья
25% (12)
Сербия
27.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
2:1 Норвегия
31.3% (15)
1:1 Ничья
20.8% (10)
1:2 Сербия
18.8% (9)
1:0 Норвегия
8.3% (4)
2:0 Норвегия
6.3% (3)
0:1 Сербия
4.2% (2)
0:0 Ничья
4.2% (2)
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