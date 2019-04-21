Германия: Бундеслига 2 2018-2019
1:0
20' ГолMarco Gruettner
57' Желтая карточкаАдамян Саргис
33
Вайс
Андре
- Основной состав
-
33 Вайс АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Пертель ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бек КристианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Чахед ТарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамманн НикоПолузащитник
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +6 =10 -4Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт
Магдебург Последние 20 матчей: +5 =6 -9Магдебург 0:1 Дармштадт Гамбург 1:2 Магдебург Магдебург 0:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 1:1 Магдебург
Магдебург 0:1 Зандхаузен Дуйсбург 1:0 Магдебург Магдебург 1:1 Падерборн Арминия 1:3 Магдебург Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Ингольштадт 0:1 Магдебург Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Боруссия М 1:2 Магдебург Санкт-Паули 4:1 Магдебург Кёльн 3:0 Магдебург Магдебург 1:1 Унион Берлин Магдебург 0:0 Бохум Гройтер Фюрт 3:2 Магдебург Магдебург 2:3 Ян Дармштадт 3:1 Магдебург Магдебург 0:1 Гамбург
Последние игры между собой
Ян: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Магдебург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|0:3
|30
|18
|5
|7
|75 - 39
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|41 - 33
|53
|3.
|Падерборн
|30
|14
|9
|7
|68 - 43
|51
|4.
|Унион Берлин
|30
|12
|14
|4
|46 - 29
|50
|5.
|Хайденхайм
|3:0
|30
|13
|10
|7
|44 - 34
|49
|6.
|Хольштайн Киль
|30
|12
|10
|8
|55 - 45
|46
|7.
|Санкт-Паули
|0:3
|30
|13
|6
|11
|40 - 46
|45
|8.
|Ян
|1:0
|30
|11
|12
|7
|44 - 42
|45
|9.
|Бохум
|0:0
|30
|10
|9
|11
|41 - 43
|39
|10.
|Арминия
|0:3
|30
|10
|9
|11
|43 - 48
|39
|11.
|Гройтер Фюрт
|30
|9
|11
|10
|33 - 48
|38
|12.
|Дармштадт
|0:0
|30
|10
|7
|13
|40 - 48
|37
|13.
|Динамо Дрезден
|3:0
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|30
|9
|6
|15
|36 - 42
|33
|15.
|Зандхаузен
|30
|7
|10
|13
|37 - 43
|31
|16.
|Магдебург
|0:1
|30
|5
|12
|13
|30 - 44
|27
|17.
|Ингольштадт
|3:0
|30
|6
|8
|16
|34 - 50
|26
|18.
|Дуйсбург
|30
|5
|9
|16
|32 - 56
|24
Загрузка...