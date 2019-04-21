Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Ян
1:0
Второй тайм: 87'
Магдебург
0'
1:0
20' Гол
Marco Gruettner
57' Желтая карточка
Адамян Саргис
87'
33
Вайс
Андре
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
19
Фёренбах
Йонас
8
Andreas
Geipl
20
Maximilian
Thalhammer
9
Jan
George
23
Адамян
Саргис
15
Marco
Gruettner
25
Hamadi
Al
Ghaddioui
30
Брунст
Александер
6
Ротер
Бьёрн
5
Tobias
Mueller
14
Шефер
Штеффен
29
Пертель
Тимо
4
Кирхофф
Ян
23
Charles-Elie
Leprevotte
21
Rico
Preissinger
7
Лохкемпер
Феликс
11
Бек
Кристиан
26
Marius
Buelter
Ян
4-2-2-2
Магдебург
4-1-2-3

Ход матча

20'
Marco Gruettner
(Адамян Саргис)
1:0
46'
 
Игнёвски Александр
Ротер Бьёрн
57'
Адамян Саргис
 
60'
 
Steven Lewerenz
Rico Preissinger
75'
Штольце Себастьян
Адамян Саргис
 
80'
Файн Адриан
Maximilian Thalhammer
 
80'
 
Чахед Тарек
Marius Buelter

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт
Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян Ян 0:3 Арминия Хольштайн Киль 2:0 Ян Ян 2:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Ян Зандхаузен 2:2 Ян Ян 1:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Ян 1:1 Санкт-Паули Магдебург 2:3 Ян Ян 1:1 Унион Берлин Бохум 3:3 Ян Ян 1:1 Дармштадт
Магдебург Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Магдебург 0:1 Дармштадт Гамбург 1:2 Магдебург Магдебург 0:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 1:1 Магдебург
Магдебург 0:1 Зандхаузен Дуйсбург 1:0 Магдебург Магдебург 1:1 Падерборн Арминия 1:3 Магдебург Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Ингольштадт 0:1 Магдебург Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Боруссия М 1:2 Магдебург Санкт-Паули 4:1 Магдебург Кёльн 3:0 Магдебург Магдебург 1:1 Унион Берлин Магдебург 0:0 Бохум Гройтер Фюрт 3:2 Магдебург Магдебург 2:3 Ян Дармштадт 3:1 Магдебург Магдебург 0:1 Гамбург

Последние игры между собой

Ян: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Магдебург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Магдебург 2:3 Ян Бундеслига 2 Магдебург 1:2 Ян Бундеслига 3 Ян 1:1 Магдебург Бундеслига 3
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 0:3 30 18 5 7 75 - 39 59
2. Гамбург Заявка 30 15 8 7 41 - 33 53
3. Падерборн 30 14 9 7 68 - 43 51
4. Унион Берлин 30 12 14 4 46 - 29 50
5. Хайденхайм 3:0 30 13 10 7 44 - 34 49
6. Хольштайн Киль 30 12 10 8 55 - 45 46
7. Санкт-Паули 0:3 30 13 6 11 40 - 46 45
8. Ян 1:0 30 11 12 7 44 - 42 45
9. Бохум 0:0 30 10 9 11 41 - 43 39
10. Арминия 0:3 30 10 9 11 43 - 48 39
11. Гройтер Фюрт 30 9 11 10 33 - 48 38
12. Дармштадт 0:0 30 10 7 13 40 - 48 37
13. Динамо Дрезден 3:0 30 9 9 12 36 - 42 36
14. Эрцгебирге Ауэ 30 9 6 15 36 - 42 33
15. Зандхаузен 30 7 10 13 37 - 43 31
16. Магдебург 0:1 30 5 12 13 30 - 44 27
17. Ингольштадт 3:0 30 6 8 16 34 - 50 26
18. Дуйсбург 30 5 9 16 32 - 56 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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