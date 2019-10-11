ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Черногория
0:0
Конец матча
Стадион: Под Горицом
Болгария
20' Желтая карточкаПашов Георгий
30' Желтая карточкаЛагатор Душан
90' Желтая карточкаМалинов Кристиян
90' Желтая карточкаЯнкович Марко
23
Марусич
Адам
15
Савич
Стефан
22
Симич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
-
18 Иванов ГалинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Горанов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иса ИсмаилНападающий
-
-
Главный тренер: Балаков Красимир
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 9
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +5 =6 -9Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово
Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория
Болгария Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария
Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция Голландия 3:1 Болгария Болгария 3:2 Швеция Беларусь 2:1 Болгария
Последние игры между собой
Черногория: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Болгария: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Черногория
50% (82)
Ничья
42.7% (70)
Болгария
7.3% (12)
1:1 Ничья
36% (59)
2:1 Черногория
26.2% (43)
1:0 Черногория
17.7% (29)
1:2 Болгария
4.9% (8)
2:0 Черногория
3% (5)
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