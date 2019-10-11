ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Черногория
0:0
Конец матча

Стадион:
Болгария
0'
20' Желтая карточка
Пашов Георгий
30' Желтая карточка
Лагатор Душан
90' Желтая карточка
Малинов Кристиян
90' Желтая карточка
Янкович Марко
90'+6
1
Петкович
Даниель
23
Марусич
Адам
15
Савич
Стефан
22
Симич
Марко
2
Nemanja
Sekulic
5
Лагатор
Душан
4
Вукчевич
Никола
21
Болевич
Александар
16
Йовович
Владимир
17
Хакшабанович
Сеад
11
Бечирай
Фатос
23
Илиев
Пламен
4
Пашов
Георгий
5
Димитров
Кристиан
3
Занев
Петар
14
Недялков
Антон
10
Попов
Ивелин
18
Иванов
Галин
16
Малинов
Кристиян
17
Марселиньо
да
Коста
9
Вандерсон
Кристалдо
12
Краев
Божидар
Черногория
4-2-3-1
Болгария
4-1-4-1

Ход матча

20'
 
Пашов Георгий
30'
Лагатор Душан
 
39'
Косович Небойша
Савич Стефан
 
63'
 
Костадинов Георги
Попов Ивелин
67'
Янкович Марко
Йовович Владимир
 
70'
 
Иса Исмаил
Марселиньо да Коста
77'
 
Карагарен Бирсент
Вандерсон Кристалдо
82'
Миркович Лука
Хакшабанович Сеад
 
90'
 
Малинов Кристиян
90'
Янкович Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово
Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория
Болгария Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария
Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория Болгария 1:1 Словения Кипр 1:1 Болгария Норвегия 1:0 Болгария Болгария 2:1 Кипр Болгария 1:0 Норвегия Словения 1:2 Болгария Болгария 2:1 Казахстан Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Болгария 1:0 Саудовская Аравия Люксембург 1:1 Болгария Болгария 0:1 Франция Голландия 3:1 Болгария Болгария 3:2 Швеция Беларусь 2:1 Болгария

Последние игры между собой

Черногория: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Болгария: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Болгария 1:1 Черногория ЕВРО 2020: Отборочные матчи Черногория 1:1 Болгария ЕВРО 2012 Болгария 0:1 Черногория ЕВРО 2012 Болгария 4:1 Черногория Чемпионат Мира
Черногория 2:2 Болгария Чемпионат Мира

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 0 1 20 - 6 12
2. Чехия Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
3. Косово Заявка 5 2 2 1 10 - 10 8
4. Болгария Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
5. Черногория Заявка 6 0 3 3 3 - 13 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черногория 0:0 Болгария
Черногория
50% (82)
Ничья
42.7% (70)
Болгария
7.3% (12)
1:1 Ничья
36% (59)
2:1 Черногория
26.2% (43)
1:0 Черногория
17.7% (29)
1:2 Болгария
4.9% (8)
2:0 Черногория
3% (5)
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