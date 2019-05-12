Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Гойяс
2:1
Конец матча
Сеара
0'
1:0
21' Гол
Marlone
74' Желтая карточка
Diogo Silva II
75' Желтая карточка
Брандао Жуниор
1:1
77' Гол
Galhardo Thiago
79' Желтая карточка
Edinho VII
2:1
90' Гол
Leandro Barcia
90' Желтая карточка
Yago I
90'+7
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
10
Marlone
11
Майкл
77
Kayke
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
36
Tiago
Alves
II
13
Luiz
Otavio
II
6
Joao
Lucas
II
18
Auremir
19
Fabinho
VIII
8
Ricardinho
VI
11
Fernando
Sobral
30
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
99
Ricardo
Bueno
Гойяс
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

Ход матча

21'
Marlone
(Kayke)
1:0
46'
 
Roger V
Ricardo Bueno
61'
 
Leandro Carvalho
Jose M.F. Moreno Chico II
61'
Брандао Жуниор
Kayke
 
64'
Yago I
Marlone
 
71'
 
Galhardo Thiago
Auremir
73'
Ренато Сантос
Leo Sena
 
74'
 
Diogo Silva II
75'
Брандао Жуниор
 
77'
1:1
Galhardo Thiago
(Ricardinho VI)
79'
 
Edinho VII
90'
Leandro Barcia
2:1
90'
Yago I
 

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 0:1 Гойяс
Сеара Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза
Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Сеара: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
Гойяс 0:0 Сеара Серия B Сеара 0:1 Гойяс Серия B Гойяс 2:0 Сеара Серия B Сеара 2:1 Гойяс Серия B
Гойяс 0:0 Сеара Бразильская серия Б Сеара 2:2 Гойяс Бразильская серия Б Сеара 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:0 Сеара Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сантос 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Байя 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Крузейро 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
11. Фламенго 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Флуминенсе 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Marlone бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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