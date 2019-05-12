Бразилия: Серия A 2019
1:0
21' ГолMarlone
74' Желтая карточкаDiogo Silva II
75' Желтая карточкаБрандао Жуниор
1:1
77' ГолGalhardo Thiago
79' Желтая карточкаEdinho VII
2:1
90' ГолLeandro Barcia
90' Желтая карточкаYago I
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
33
Yago
IV
13
Жефферсон
20
Leo
Sena
10
Marlone
11
Майкл
77
Kayke
22
Samuel
VII
18
Auremir
19
Fabinho
VIII
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
33 Yago IVЗащитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
2 Kevin IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Giovanny
-
6 Yago I
-
-
25 Rafinha XI
-
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
9 Roger V
Ход матча
46'
61'
74'
75'
77'
1:1
79'
90'
2:1
90'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +12 =1 -7Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Клуб Регатас Бразил Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 0:1 Гойяс
Сеара Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза
Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 1
Сеара: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Байя
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Крузейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|Фламенго
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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