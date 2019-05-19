Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
7' Желтая карточка
Джегго Джеймс
25'
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
30
Мадль
Михаэль
24
Боркович
Александар
3
Роша
Игор
II
23
Куэва
Кристиан
10
Грюнвальд
Александр
8
Матич
Урош
4
Джегго
Джеймс
16
Прокоп
Доминик
20
Эдомвоньи
Брайт
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
4
Manfred
Gollner
7
Шмиц
Лукаш
24
Верницниг
Кристофер
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
28
Фризенбихлер
Кевин
22
Sekou
Koita
Аустрия Вена
5-4-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

7'
Джегго Джеймс
 

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Штурм 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер
Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 4:0 Аустрия Вена Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 9 7 1 1 20 - 8 49
2. ЛАСК 0:0 9 3 3 3 13 - 10 35
3. Вольфсбергер 0:0 9 4 2 3 13 - 13 29
4. Аустрия Вена 0:0 9 2 4 3 12 - 15 25
5. Штурм 0:1 9 3 0 6 9 - 14 24
6. Санкт-Пёльтен 0:0 9 1 4 4 6 - 13 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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