Украина: Премьер-лига 2018-2019
Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +9 =4 -7Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов
Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +15 =4 -1Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|47 - 15
|62
|3.
|Александрия
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|37 - 27
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 39
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 35
|38
|2.
|Ворскла
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|25 - 39
|35
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|33 - 41
|28
|4.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|23 - 49
|25
|5.
|Карпаты
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|34 - 45
|23
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|22 - 44
|22
Заря
7.1% (4)
Ничья
12.5% (7)
Шахтёр Донецк
80.4% (45)
1:2 Шахтёр Донецк
35.7% (20)
0:2 Шахтёр Донецк
23.2% (13)
1:1 Ничья
7.1% (4)
0:1 Шахтёр Донецк
7.1% (4)
1:3 Шахтёр Донецк
7.1% (4)
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