Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Заря
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов
Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига
Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев Заявка 28 19 5 4 47 - 15 62
3. Александрия Заявка 28 14 6 8 37 - 27 48
4. Мариуполь Заявка 28 11 6 11 31 - 39 39
5. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 28 11 5 12 34 - 35 38
2. Ворскла Заявка 28 10 5 13 25 - 39 35
3. Олимпик Донецк Заявка 28 6 10 12 33 - 41 28
4. Арсенал-Киев Заявка 28 7 4 17 23 - 49 25
5. Карпаты Заявка 27 5 8 14 34 - 45 23
6. Черноморец Од Заявка 27 5 7 15 22 - 44 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Шахтёр Донецк

    До начала игры, которая состоится 19.05.2019, осталось 2 дня 13 часов 22 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Заря - Шахтёр Донецк
    Заря
    7.1% (4)
    Ничья
    12.5% (7)
    Шахтёр Донецк
    80.4% (45)
    1:2 Шахтёр Донецк
    35.7% (20)
    0:2 Шахтёр Донецк
    23.2% (13)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    0:1 Шахтёр Донецк
    7.1% (4)
    1:3 Шахтёр Донецк
    7.1% (4)
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