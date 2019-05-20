Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Духайл
0:0
Первый тайм: 11'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0' 11'

Предыдущие игры

Аль-Духайл Последние 13 матчей: +8 =3 -2
Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Духайл Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Аль-Араби 0:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн
Аль-Харитият 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Садд Умм Салал 1:3 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Эстегляль Тегеран Аль-Духайл 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Духайл 1:0 Аль-Сайлия Аль-Духайл 4:1 Аль-Айн Аль-Айн 2:4 Аль-Духайл
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех Аль-Файха 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Раед Бурайда

Последние игры между собой

Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Лига чемпионов АФК
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