Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Духайл
0:0
Первый тайм: 11'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Предыдущие игры
Аль-Духайл Последние 13 матчей: +8 =3 -2Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Духайл Аль-Айн 0:2 Аль-Духайл Аль-Араби 0:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:2 Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех Аль-Файха 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Раед Бурайда
Последние игры между собой
Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|2.
|Аль-Духайл
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|3.
|Эстегляль Тегеран
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|4.
|Аль-Айн
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
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