Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
1:0
Перерыв
Стадион: Колор Лайн
Улленсакер-Киса
12' Желтая карточкаЛарсен Петер-Орри
16' Желтая карточкаNikolas Walstad
37' Желтая карточкаТорп Мартин
1:0
43' ГолТрандарсон Арон-Элис
19
Мид
Джернейд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Торп МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
16'
37'
43'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн
Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =5 -7Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 5
|26
|2.
|Саннефьёрд
|9
|6
|3
|0
|19 - 11
|21
|3.
|КФУМ
|2:1
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Старт
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Рёуфосс
|1:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 11
|14
|9.
|Санднес
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|10.
|Ерв
|0:1
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Нест-Сотра
|0:1
|10
|3
|1
|6
|8 - 9
|10
|12.
|Скейд
|0:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Стрёммен
|1:0
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|15.
|Тромсдален
|2:1
|9
|1
|1
|7
|10 - 30
|4
|16.
|Нутодден
|1:2
|10
|1
|1
|8
|8 - 18
|4
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