Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
1:0
Перерыв

Стадион:
Улленсакер-Киса
0'
12' Желтая карточка
Ларсен Петер-Орри
16' Желтая карточка
Nikolas Walstad
37' Желтая карточка
Торп Мартин
1:0
43' Гол
Трандарсон Арон-Элис
1
Ли
Андреас
6
Рамстейн
Кай
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
19
Мид
Джернейд
21
Ларсен
Петер-Орри
30
Узочакву
Арнест
11
Трандарсон
Арон-Элис
16
Joergen
Hatlehol
14
Pape
Habib
Gueye
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
31
Stefan
Hagerup
25
Торп
Мартин
26
Espen
Garnaas
20
Сундли
Мортен
5
Nikolas
Walstad
8
Sverre
Oekland
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
7
Грёдем
Магнус
10
Martin
Troeen
14
Ole
Andreas
Nesset
Олесунн
3-5-2
Улленсакер-Киса
4-3-3

Ход матча

12'
Ларсен Петер-Орри
 
16'
 
Nikolas Walstad
37'
 
Торп Мартин
43'
Трандарсон Арон-Элис
(Joergen Hatlehol)
1:0

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн
Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Первый дивизион Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 1:0 10 8 2 0 19 - 5 26
2. Саннефьёрд 9 6 3 0 19 - 11 21
3. КФУМ 2:1 10 6 1 3 19 - 13 19
4. Конгсвингер 10 5 3 2 10 - 7 18
5. Старт 0:0 9 5 2 2 14 - 9 17
6. Рёуфосс 1:2 10 5 1 4 14 - 15 16
7. Хам-Кам 1:0 10 4 3 3 9 - 8 15
8. Улленсакер-Киса 0:1 10 4 2 4 18 - 11 14
9. Санднес 10 3 4 3 16 - 14 13
10. Ерв 0:1 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Нест-Сотра 0:1 10 3 1 6 8 - 9 10
12. Скейд 0:0 10 2 4 4 11 - 12 10
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Стрёммен 1:0 10 1 4 5 6 - 13 7
15. Тромсдален 2:1 9 1 1 7 10 - 30 4
16. Нутодден 1:2 10 1 1 8 8 - 18 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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