Кубок Америки 2019
0:1
15' ГолНакацзима Шоя
31' Желтая карточкаТомиясу Такэхиро
1:1
35' ГолМена Анхель
10
Мена
Анхель
19
Ивата
Томоки
11
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мена АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гомес Эрнан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ивата ТомокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Хара ТерукиЗащитник
-
22 Татсута ЮгоЗащитник
-
15 Суга ДаикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Уэда АясеНападающий
-
20 Абе ХирокиНападающий
-
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
Ход матча
15'
0:1
31'
35'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Эквадор Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор
Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 3:1 Тринидад и Тобаго Эквадор 3:0 Сальвадор Эквадор 1:1 Венесуэла Эквадор 0:2 Колумбия
Япония Последние 20 матчей: +12 =3 -5Уругвай 2:2 Япония Япония 0:4 Чили Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго
Япония 1:0 Боливия Япония 0:1 Колумбия Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай Япония 3:0 Панама Япония 3:0 Коста-Рика Бельгия 3:2 Япония Япония 0:1 Польша
Эквадор
52.1% (73)
Ничья
25% (35)
Япония
22.9% (32)
2:1 Эквадор
29.3% (41)
1:1 Ничья
17.1% (24)
1:0 Эквадор
15% (21)
1:2 Япония
11.4% (16)
2:2 Ничья
6.4% (9)
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