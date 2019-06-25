Кубок Америки 2019

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Эквадор
1:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Япония
0'
0:1
15' Гол
Накацзима Шоя
31' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
1:1
35' Гол
Мена Анхель
53'
22
Домингес
Александр
4
Веласко
Педро
2
Мина
Артуро
3
Арболеда
Роберт
6
Рамирес
Кристьян
8
Груэсо
Карлос
10
Мена
Анхель
18
Орехуэла
Джефферсон
23
Мендес
Джегсон
7
Ибарра
Ромарио
13
Валенсия
Эннер
1
Кавасима
Эйдзи
19
Ивата
Томоки
5
Уэда
Наомиси
16
Томиясу
Такэхиро
2
Сугиока
Даики
11
Миёши
Коджи
7
Гаку
Сибасаки
4
Итакура
Ко
10
Накацзима
Шоя
18
Окадзаки
Синджи
21
Кубо
Такефуса
Эквадор
4-1-4-1
Япония
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Накацзима Шоя
31'
 
Томиясу Такэхиро
35'
Мена Анхель
1:1
46'
Eduar Preciado
Мендес Джегсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Эквадор Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор
Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка Эквадор 1:3 Аргентина Чили 2:1 Эквадор Эквадор 1:2 Перу Бразилия 2:0 Эквадор Эквадор 3:1 Тринидад и Тобаго Эквадор 3:0 Сальвадор Эквадор 1:1 Венесуэла Эквадор 0:2 Колумбия
Япония Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Уругвай 2:2 Япония Япония 0:4 Чили Япония 2:0 Сальвадор Япония 0:0 Тринидад и Тобаго
Япония 1:0 Боливия Япония 0:1 Колумбия Япония 1:3 Катар Иран 0:3 Япония Вьетнам 0:1 Япония Япония 1:0 Саудовская Аравия Япония 2:1 Узбекистан Оман 0:1 Япония Япония 3:2 Туркменистан Япония 4:0 Кыргызстан Япония 1:1 Венесуэла Япония 4:3 Уругвай Япония 3:0 Панама Япония 3:0 Коста-Рика Бельгия 3:2 Япония Япония 0:1 Польша

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Чили 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Уругвай 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
3. Япония 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
4. Эквадор 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mineirao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эквадор 1:1 Япония
Эквадор
52.1% (73)
Ничья
25% (35)
Япония
22.9% (32)
2:1 Эквадор
29.3% (41)
1:1 Ничья
17.1% (24)
1:0 Эквадор
15% (21)
1:2 Япония
11.4% (16)
2:2 Ничья
6.4% (9)
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