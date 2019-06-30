США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
2:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
15' Гол
Джонсон Сэм
2:0
29' Гол
Джонсон Сэм
33'
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
23
Сауседо
Себастьян
50
Джонсон
Сэм
29
Tim
Melia
14
Хаслер
Николас
2
Барат
Ботонд
5
Беслер
Мэтт
15
Seth
Sinovic
21
Гутьеррес
Фелипе
6
Санчес
Илье
24
Зелалем
Гедион
12
Жерсу
Фернандеш
9
Немет
Кристиан
20
Саллой
Даниэль
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Ход матча

15'
Джонсон Сэм
(Бекерман Кайл)
1:0
29'
Джонсон Сэм
(Крейлах Дамир)
2:0

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 9 5 5 34 - 25 32
2. Ди Си Юнайтед 19 8 7 4 25 - 19 31
3. Монреаль Импакт 20 9 3 8 24 - 31 30
4. Атланта Юнайтед 17 9 2 6 23 - 15 29
5. Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 30 - 20 27
6. Нью-Йорк Сити 15 6 8 1 27 - 19 26
7. Торонто 18 6 5 7 30 - 31 23
8. Орландо Сити 17 6 3 8 24 - 22 21
9. Нью-Инглэнд Революшн 18 5 5 8 20 - 35 20
10. Чикаго Файр 18 4 7 7 26 - 27 19
11. Коламбус Кру 18 5 2 11 16 - 27 17
12. Цинциннати 18 3 2 13 15 - 42 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 17 11 4 2 39 - 14 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 18 10 1 7 24 - 20 31
3. Сиэтл Саундерс 0:0 17 7 6 4 26 - 21 27
4. Даллас 18 7 5 6 27 - 24 26
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 17 7 4 6 26 - 27 25
6. Хьюстон Динамо 16 7 3 6 22 - 22 24
7. Миннесота Юнайтед 17 7 3 7 30 - 26 24
8. Реал Солт-Лейк 1:0 17 7 2 8 23 - 28 23
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 19 4 9 6 21 - 24 21
10. Спортинг Канзас-Сити 0:1 17 4 7 6 27 - 28 19
11. Колорадо Рэпидс 18 5 4 9 28 - 36 19
12. Портленд Тимберс 15 5 2 8 24 - 28 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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