США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
2:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Рио Тинто
Спортинг Канзас-Сити
1:0
15' ГолДжонсон Сэм
2:0
29' ГолДжонсон Сэм
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
50
Джонсон
Сэм
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
-
21 Tate Schmitt
-
17 Corey Baird
-
12 Леннон Брукс
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Kelyn RoweНападающий
- Нападающий
-
-
16 Graham Smith
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
15'
1:0
29'
2:0
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +5 =7 -8Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:4 Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:5 Монтеррей Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Монтеррей 5:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Индепендьенте Ла-Чоррера Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Индепендьенте Ла-Чоррера 2:1 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|19
|9
|5
|5
|34 - 25
|32
|2.
|Ди Си Юнайтед
|19
|8
|7
|4
|25 - 19
|31
|3.
|Монреаль Импакт
|20
|9
|3
|8
|24 - 31
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|17
|9
|2
|6
|23 - 15
|29
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|15
|6
|8
|1
|27 - 19
|26
|7.
|Торонто
|18
|6
|5
|7
|30 - 31
|23
|8.
|Орландо Сити
|17
|6
|3
|8
|24 - 22
|21
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|5
|5
|8
|20 - 35
|20
|10.
|Чикаго Файр
|18
|4
|7
|7
|26 - 27
|19
|11.
|Коламбус Кру
|18
|5
|2
|11
|16 - 27
|17
|12.
|Цинциннати
|18
|3
|2
|13
|15 - 42
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|17
|11
|4
|2
|39 - 14
|37
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|18
|10
|1
|7
|24 - 20
|31
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|4.
|Даллас
|18
|7
|5
|6
|27 - 24
|26
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|6.
|Хьюстон Динамо
|16
|7
|3
|6
|22 - 22
|24
|7.
|Миннесота Юнайтед
|17
|7
|3
|7
|30 - 26
|24
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|17
|7
|2
|8
|23 - 28
|23
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|19
|4
|9
|6
|21 - 24
|21
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|17
|4
|7
|6
|27 - 28
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|4
|9
|28 - 36
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|15
|5
|2
|8
|24 - 28
|17
Загрузка...