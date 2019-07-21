США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
21' Желтая карточка
Леннон Брукс
26' Желтая карточка
Грегуш Ян
35'
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
4
Donny
Toia
25
Луис
Эвертон
5
Бекерман
Кайл
7
Саварино
Джефферсон
8
Крейлах
Дамир
23
Сауседо
Себастьян
11
Руснак
Альберт
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
15
Боксолл
Михаэл
77
Chase
Gasper
8
Грегуш
Ян
31
Hassani
Dotson
13
Ethan
Finlay
25
Кинтеро
Карлос
7
Молино
Кевин
23
Mason
Toye
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

21'
Леннон Брукс
 
26'
 
Грегуш Ян

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити
Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 11 6 6 41 - 32 39
2. Ди Си Юнайтед 22 9 8 5 31 - 24 35
3. Атланта Юнайтед 21 10 3 8 33 - 25 33
4. Нью-Йорк Ред Буллз 21 9 4 8 36 - 31 31
5. Нью-Йорк Сити 1:1 19 7 9 3 32 - 23 30
6. Монреаль Импакт 23 9 3 11 27 - 38 30
7. Торонто 22 8 5 9 36 - 37 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 21 7 6 8 28 - 38 27
9. Орландо Сити 21 7 5 9 29 - 28 26
10. Чикаго Файр 23 5 8 10 34 - 35 23
11. Коламбус Кру 23 6 3 14 21 - 34 21
12. Цинциннати 21 5 2 14 21 - 49 17

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 4 3 55 - 20 46
2. Лос-Анджелес Гэлакси 21 12 1 8 30 - 27 37
3. Сиэтл Саундерс 20 10 5 5 31 - 26 35
4. Миннесота Юнайтед 0:0 21 10 4 7 37 - 29 34
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 21 9 5 7 34 - 32 32
6. Даллас 22 9 5 8 31 - 26 32
7. Реал Солт-Лейк 0:0 21 9 3 9 29 - 29 30
8. Хьюстон Динамо 21 9 3 9 32 - 34 30
9. Портленд Тимберс 19 7 4 8 29 - 31 25
10. Спортинг Канзас-Сити 21 6 7 8 32 - 36 25
11. Колорадо Рэпидс 1:1 21 5 6 10 32 - 41 21
12. Ванкувер Уайткэпс 1:1 23 4 9 10 23 - 39 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Грегуш Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Леннон Брукс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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