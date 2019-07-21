США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Рио Тинто
Миннесота Юнайтед
21' Желтая карточкаЛеннон Брукс
26' Желтая карточкаГрегуш Ян
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
77
Chase
Gasper
13
Ethan
Finlay
23
Mason
Toye
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Очоа ДэвидВратарь
-
10 Плата ЖоаоПолузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Tate Schmitt
-
20 Erik Holt
-
17 Corey Baird
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Chase GasperЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Mason ToyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Abu Danladi
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
21'
26'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +9 =1 -10Реал Солт-Лейк 4:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити
Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 6:1 Нью-Мексико Юнайтед Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|11
|6
|6
|41 - 32
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|22
|9
|8
|5
|31 - 24
|35
|3.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|3
|8
|33 - 25
|33
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|9
|4
|8
|36 - 31
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|19
|7
|9
|3
|32 - 23
|30
|6.
|Монреаль Импакт
|23
|9
|3
|11
|27 - 38
|30
|7.
|Торонто
|22
|8
|5
|9
|36 - 37
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|7
|6
|8
|28 - 38
|27
|9.
|Орландо Сити
|21
|7
|5
|9
|29 - 28
|26
|10.
|Чикаго Файр
|23
|5
|8
|10
|34 - 35
|23
|11.
|Коламбус Кру
|23
|6
|3
|14
|21 - 34
|21
|12.
|Цинциннати
|21
|5
|2
|14
|21 - 49
|17
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|4
|3
|55 - 20
|46
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|12
|1
|8
|30 - 27
|37
|3.
|Сиэтл Саундерс
|20
|10
|5
|5
|31 - 26
|35
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|21
|10
|4
|7
|37 - 29
|34
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|21
|9
|5
|7
|34 - 32
|32
|6.
|Даллас
|22
|9
|5
|8
|31 - 26
|32
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|21
|9
|3
|9
|29 - 29
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|3
|9
|32 - 34
|30
|9.
|Портленд Тимберс
|19
|7
|4
|8
|29 - 31
|25
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|6
|7
|8
|32 - 36
|25
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|5
|6
|10
|32 - 41
|21
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|23
|4
|9
|10
|23 - 39
|21
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