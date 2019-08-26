Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Норрбю
1:0
Перерыв
Браге
0'
45' Желтая карточка
Mattias Liljestrand
1:0
45' Гол
Robin Stroemberg
1
Mergim
Krasniqi
4
Didric
Andersson
15
Nino
Osmanagic
2
Abbas
Mohamad
11
Alen
Krasnici
14
Рексхепи
Дардан
8
Nicklas
Savolainen
18
Пекальски
Иво
17
Jasin
Khayat
10
Abdelrahman
Saidi
13
Robin
Stroemberg
88
Петер
Росендаль
10
Simon
Stenberg
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
15
Jonathan
Morsay
8
Seth
Hellberg
20
Bjarni
Antonsson
11
Anton
Lundin
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
Норрбю
3-5-2
Браге
4-4-2

Ход матча

39'
Arvin Shojaee
Пекальски Иво
 
45'
 
Mattias Liljestrand
45'
Robin Stroemberg
1:0

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю
Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю
Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге
Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Браге 0:0 Норрбю Суперэттан Браге 2:3 Норрбю Суперэттан Норрбю 2:0 Браге Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мьельбю 21 13 3 5 30 - 21 42
2. Варберг БоИС 0:0 21 11 6 4 33 - 21 39
3. Браге 0:0 21 11 5 5 32 - 16 38
4. Йёнчёпинг 20 11 4 5 36 - 17 37
5. Эргрюте ФФ 21 10 6 5 30 - 21 36
6. Норрбю 0:0 21 8 8 5 29 - 27 32
7. Далкурд 21 9 3 9 29 - 33 30
8. Дегерфорс 21 8 5 8 30 - 27 29
9. Хальмстад 20 8 3 9 25 - 24 27
10. Вестерос СК 21 6 9 6 30 - 24 27
11. Треллеборг 0:0 21 5 9 7 24 - 27 24
12. Сюрианска 21 6 5 10 26 - 38 23
13. ГАИС 21 6 4 11 17 - 31 22
14. Броммапойкарна 21 3 7 11 25 - 35 16
15. Фрей 21 3 7 11 23 - 42 16
16. Эстер 21 2 10 9 18 - 33 16
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Robin Stroemberg бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Mattias Liljestrand получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Пекальски Иво уходит, Arvin Shojaee вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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