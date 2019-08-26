Швеция: Суперэттан 2019
45' Желтая карточкаMattias Liljestrand
1:0
45' ГолRobin Stroemberg
17
Jasin
Khayat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jasin KhayatПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Hampus Falk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
-
16 Andre Kamp
Ход матча
45'
1:0
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю
Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю
Браге Последние 20 матчей: +11 =4 -5Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер Броммапойкарна 1:2 Браге
Браге 1:2 Мьельбю Сюрианска 0:2 Браге Браге 3:1 Броммапойкарна Мьельбю 1:2 Браге Браге 2:0 Треллеборг Браге 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Браге Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 1:0 Сюрианска Далкурд 1:3 Браге Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|21
|13
|3
|5
|30 - 21
|42
|2.
|Варберг БоИС
|0:0
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|3.
|Браге
|0:0
|21
|11
|5
|5
|32 - 16
|38
|4.
|Йёнчёпинг
|20
|11
|4
|5
|36 - 17
|37
|5.
|Эргрюте ФФ
|21
|10
|6
|5
|30 - 21
|36
|6.
|Норрбю
|0:0
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|7.
|Далкурд
|21
|9
|3
|9
|29 - 33
|30
|8.
|Дегерфорс
|21
|8
|5
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Хальмстад
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|10.
|Вестерос СК
|21
|6
|9
|6
|30 - 24
|27
|11.
|Треллеборг
|0:0
|21
|5
|9
|7
|24 - 27
|24
|12.
|Сюрианска
|21
|6
|5
|10
|26 - 38
|23
|13.
|ГАИС
|21
|6
|4
|11
|17 - 31
|22
|14.
|Броммапойкарна
|21
|3
|7
|11
|25 - 35
|16
|15.
|Фрей
|21
|3
|7
|11
|23 - 42
|16
|16.
|Эстер
|21
|2
|10
|9
|18 - 33
|16
Загрузка...