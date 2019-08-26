Швеция: Аллсвенскан 2019

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Фалькенберг
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
11' Гол
Боянич Дарьян
0:2
45' Гол
Боянич Дарьян
45'+7
16
Hampus
Nilsson
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
14
Карлссон
Пер
I
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Robin
Oestlind
9
Nsima
Peter
20
Чибуйке
Джон
1
Виланд
Йохан
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
40
Джурджич
Никола
6
Боянич
Дарьян
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
22
Танкович
Муамер
Фалькенберг
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

Ход матча

11'
0:1
Боянич Дарьян
(Качаниклич Алекс)
29'
Tobias Englund
Юханссон Карл II
 
42'
 
Имад Халили
Качаниклич Алекс
45'
0:2
Боянич Дарьян

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг
Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю
АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:3 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 21 14 5 2 37 - 12 47
2. АИК 21 13 4 4 32 - 16 43
3. Хаммарбю 1:0 21 12 5 4 48 - 28 41
4. Мальмё 21 11 8 2 35 - 14 41
5. Хеккен 21 12 4 5 33 - 17 40
6. Гётеборг 1:0 21 10 8 3 30 - 18 38
7. Норрчёпинг 21 10 7 4 35 - 19 37
8. Эребру 21 7 4 10 32 - 35 25
9. Эльфсборг 1:1 21 6 7 8 27 - 34 25
10. Эстерсунд 21 4 9 8 20 - 33 21
11. Сириус 21 5 3 13 23 - 40 18
12. Хельсинборг 21 4 6 11 19 - 36 18
13. Кальмар 0:1 21 3 9 9 17 - 26 18
14. Фалькенберг 0:1 21 3 7 11 18 - 41 16
15. АФК Эскильстуна 21 3 5 13 18 - 42 14
16. Сундсвалль 1:1 21 2 7 12 20 - 33 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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