Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Хаммарбю
0:1
11' ГолБоянич Дарьян
0:2
45' ГолБоянич Дарьян
33
Юза
Тибор
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Aimar Sher
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
11'
45'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг
Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
Хаммарбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю
АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден Мальмё 4:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Хаммарбю
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Хаммарбю 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:0 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:2 Фалькенберг Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хаммарбю Суперэттан Фалькенберг 0:0 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 0:0 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|21
|14
|5
|2
|37 - 12
|47
|2.
|АИК
|21
|13
|4
|4
|32 - 16
|43
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|21
|12
|5
|4
|48 - 28
|41
|4.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|35 - 14
|41
|5.
|Хеккен
|21
|12
|4
|5
|33 - 17
|40
|6.
|Гётеборг
|1:0
|21
|10
|8
|3
|30 - 18
|38
|7.
|Норрчёпинг
|21
|10
|7
|4
|35 - 19
|37
|8.
|Эребру
|21
|7
|4
|10
|32 - 35
|25
|9.
|Эльфсборг
|1:1
|21
|6
|7
|8
|27 - 34
|25
|10.
|Эстерсунд
|21
|4
|9
|8
|20 - 33
|21
|11.
|Сириус
|21
|5
|3
|13
|23 - 40
|18
|12.
|Хельсинборг
|21
|4
|6
|11
|19 - 36
|18
|13.
|Кальмар
|0:1
|21
|3
|9
|9
|17 - 26
|18
|14.
|Фалькенберг
|0:1
|21
|3
|7
|11
|18 - 41
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|21
|3
|5
|13
|18 - 42
|14
|16.
|Сундсвалль
|1:1
|21
|2
|7
|12
|20 - 33
|13
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