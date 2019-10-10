Бразилия: Серия A 2019
Крузейро
0:0
Конец матча
Флуминенсе
45' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
45' Желтая карточкаFred II
55' Желтая карточкаРобиньо Робсон
79' Желтая карточкаГансо Пауло
80' Желтая карточкаЭжидио Перейра
90' Желтая карточкаЭдилсон Мендеш
90' Желтая карточкаDouglas XV
26
Деде
27
Jadson
III
11
David
VI
9
Fred
II
99
Sassa
II
33
Нино
Хуан
13
Frazan
22
Эдилсон
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jadson IIIПолузащитник
-
11 David VIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Adriano2
-
-
42 Weverton3
-
12 Рафаэл Пирес
-
-
39 Vitor Eudes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
13 FrazanЗащитник
-
22 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
12 Lucao
-
15 Douglas XV
-
5 Airton I
-
-
17 Evanilson
Ход матча
45'
46'
55'
61'
74'
79'
80'
90'
90'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго
Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро
Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:4 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 3:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Флуминенсе Серия A Крузейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Крузейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|23
|16
|4
|3
|48 - 20
|52
|2.
|Сантос
|24
|14
|5
|5
|36 - 23
|47
|3.
|Палмейрас
|24
|13
|8
|3
|39 - 20
|47
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|9
|3
|25 - 13
|42
|5.
|Сан-Паулу
|24
|10
|10
|4
|25 - 16
|40
|6.
|Интернасьональ
|24
|11
|5
|8
|29 - 23
|38
|7.
|Гремио
|24
|10
|8
|6
|39 - 26
|38
|8.
|Байя
|24
|10
|8
|6
|28 - 20
|38
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|4
|9
|33 - 23
|34
|10.
|Гойяс
|24
|10
|3
|11
|24 - 35
|33
|11.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|4
|10
|28 - 28
|31
|12.
|Ботафого Рибейрао
|24
|9
|3
|12
|22 - 26
|30
|13.
|Форталеза
|24
|8
|4
|12
|27 - 33
|28
|14.
|Васко да Гама
|23
|7
|6
|10
|21 - 30
|27
|15.
|Флуминенсе
|24
|7
|5
|12
|25 - 34
|26
|16.
|Алагоано
|24
|6
|7
|11
|15 - 34
|25
|17.
|Сеара
|24
|6
|5
|13
|23 - 26
|23
|18.
|Крузейро
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|19.
|Аваи
|23
|3
|7
|13
|13 - 36
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|3
|6
|15
|18 - 38
|15
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