Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Крузейро
0:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
45' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
45' Желтая карточка
Fred II
55' Желтая карточка
Робиньо Робсон
79' Желтая карточка
Гансо Пауло
80' Желтая карточка
Эжидио Перейра
90' Желтая карточка
Эдилсон Мендеш
90' Желтая карточка
Douglas XV
90'+7
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
26
Деде
25
Бруно
Фабрисио
6
Эжидио
Перейра
19
Робиньо
Робсон
8
Энрике
Лима
27
Jadson
III
11
David
VI
9
Fred
II
99
Sassa
II
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
13
Frazan
22
Эдилсон
6
Yuri
Oliveira
Lima
20
Daniel
XII
77
Нене
Андерсон
10
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
Крузейро
4-4-2
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

45'
 
Yuri Oliveira Lima
45'
Fred II
 
46'
Маркиньос II
David VI
 
55'
Робиньо Робсон
 
61'
 
Douglas XV
Daniel XII
67'
Vinicius Popo
Sassa II
 
74'
 
Igor Juliao
Эдилсон
77'
José Maurisio3
Робиньо Робсон
 
79'
 
Гансо Пауло
80'
Эжидио Перейра
 
87'
 
Эвандро Коста
Гансо Пауло
90'
Эдилсон Мендеш
 
90'
 
Douglas XV

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Крузейро 1:1 Интернасьональ Гойяс 1:0 Крузейро Сеара 0:0 Крузейро Крузейро 1:2 Фламенго
Палмейрас 1:0 Крузейро Крузейро 1:4 Гремио Интернасьональ 3:0 Крузейро Крузейро 1:0 Васко да Гама Алагоано 1:1 Крузейро Крузейро 2:0 Сантос Аваи 2:2 Крузейро Крузейро 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ривер Плейт Крузейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 0:0 Крузейро Байя 0:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Крузейро 3:0 Атлетико Минейро
Флуминенсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Крузейро 2:2 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 4:1 Крузейро Серия A Флуминенсе 1:1 Крузейро Кубок Крузейро 2:1 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 3:4 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Крузейро 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 3:3 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Крузейро Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:1 Флуминенсе Серия A Крузейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Крузейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 23 16 4 3 48 - 20 52
2. Сантос 24 14 5 5 36 - 23 47
3. Палмейрас 24 13 8 3 39 - 20 47
4. Коринтианс 23 11 9 3 25 - 13 42
5. Сан-Паулу 24 10 10 4 25 - 16 40
6. Интернасьональ 24 11 5 8 29 - 23 38
7. Гремио 24 10 8 6 39 - 26 38
8. Байя 24 10 8 6 28 - 20 38
9. Атлетико Паранаэнсе 23 10 4 9 33 - 23 34
10. Гойяс 24 10 3 11 24 - 35 33
11. Атлетико Минейро 23 9 4 10 28 - 28 31
12. Ботафого Рибейрао 24 9 3 12 22 - 26 30
13. Форталеза 24 8 4 12 27 - 33 28
14. Васко да Гама 23 7 6 10 21 - 30 27
15. Флуминенсе 24 7 5 12 25 - 34 26
16. Алагоано 24 6 7 11 15 - 34 25
17. Сеара 24 6 5 13 23 - 26 23
18. Крузейро 24 4 9 11 18 - 32 21
19. Аваи 23 3 7 13 13 - 36 16
20. Шапекоэнсе 24 3 6 15 18 - 38 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...