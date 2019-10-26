Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
0:0
Второй тайм: 80'
Сантос
0'
76' Желтая карточка
Боселли Мауро
80'
181
Кассио
Рамос
2
Мичел
Маседо
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
38
Pedrinho
VI2
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
11
Junior
Urso
9
Вагнер
Лав
17
Боселли
Мауро
22
Everson
31
Para
I
6
Энрике
Густаво
2
Luiz
Felipe
III
3
Жорже
Марко
25
Goebel
Evandro1
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
39
Tailson
27
Саша
Эдуардо
10
Сотельдо
Йеферсон
Коринтианс
4-4-2
Сантос
4-3-3

Ход матча

55'
 
Jobson III
Diego Pituca
58'
 
Marinho II
Tailson
72'
Сорноса Хуниор
Junior Urso
 
74'
Janderson
Mateus Vital
 
76'
Боселли Мауро
 
78'
 
Felipe Jonatan
Сотельдо Йеферсон

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас
Сантос Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара
Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Сантос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос 1:0 Коринтианс Серия A Сантос 1:0 Коринтианс Паулиста А1 Коринтианс 2:1 Сантос Паулиста А1 Коринтианс 0:0 Сантос Паулиста А1
Сантос 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Сантос Серия A Сантос 1:1 Коринтианс Паулиста Сантос 2:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Паулиста А1 Сантос 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Серия A Сантос 2:0 Коринтианс Паулиста А1 Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:2 Сантос Кубок Сантос 2:0 Коринтианс Кубок Сантос 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Сантос Паулиста А1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 27 20 4 3 57 - 22 64
2. Палмейрас 27 15 9 3 42 - 21 54
3. Сантос 0:0 28 15 7 6 38 - 26 52
4. Сан-Паулу 27 12 10 5 27 - 17 46
5. Коринтианс 0:0 28 11 12 5 30 - 20 45
6. Интернасьональ 27 12 6 9 31 - 24 42
7. Гремио 27 11 8 8 44 - 30 41
8. Байя 27 11 8 8 30 - 24 41
9. Васко да Гама 1:0 28 11 7 10 26 - 31 40
10. Атлетико Паранаэнсе 27 11 6 10 38 - 29 39
11. Гойяс 27 11 5 11 29 - 39 38
12. Атлетико Минейро 27 10 5 12 34 - 37 35
13. Ботафого Рибейрао 27 10 3 14 25 - 30 33
14. Форталеза 27 9 4 14 30 - 37 31
15. Флуминенсе 27 8 5 14 28 - 38 29
16. Сеара 0:1 28 8 5 15 27 - 30 29
17. Крузейро 27 6 10 11 22 - 34 28
18. Алагоано 27 6 8 13 18 - 39 26
19. Шапекоэнсе 27 3 8 16 21 - 42 17
20. Аваи 27 3 8 16 13 - 40 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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