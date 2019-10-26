Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
0:0
Второй тайм: 80'
Сантос
76' Желтая карточкаБоселли Мауро
181
Кассио
Рамос
26
Жил
Карлос
38
Pedrinho
VI2
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
11
Junior
Urso
22
Everson
31
Para
I
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
39
Tailson
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
181 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
38 Pedrinho VI2Полузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 MarllonЗащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
10 Jadson I
-
-
-
20 Regis I
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
31 Para IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
39 TailsonНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 ВенутоНападающий
-
-
20 Jobson III
-
137 Vanderlei III
-
11 Marinho II
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
58'
76'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =10 -4Коринтианс 1:2 Крузейро Гойяс 2:2 Коринтианс Сан-Паулу 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Гремио 0:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Васко да Гама Индепендьенте дель Валле 2:2 Коринтианс Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас
Сантос Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 1:1 Альянса Атлетико Сантос 4:1 Тихуана Сантос 2:1 Сеара
Комерсиантес Унидос 3:0 Сантос Интернасьональ 0:0 Сантос Сантос 2:0 Палмейрас Тигрес 4:0 Сантос Васко да Гама 0:1 Сантос Сантос 2:0 Санта-Роза де Андауайлас Депортиво Коопсол 1:2 Сантос Сантос 2:0 Алагоано Пумас 2:0 Сантос Флуминенсе 1:1 Сантос Сантос 5:0 Веракрус Сантос 0:3 Гремио Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Сантос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Сантос Серия A Сантос 1:1 Коринтианс Паулиста Сантос 2:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Паулиста А1 Сантос 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Сантос Серия A Сантос 2:0 Коринтианс Паулиста А1 Коринтианс 2:0 Сантос Серия A Коринтианс 1:2 Сантос Кубок Сантос 2:0 Коринтианс Кубок Сантос 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Сантос Паулиста А1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|27
|20
|4
|3
|57 - 22
|64
|2.
|Палмейрас
|27
|15
|9
|3
|42 - 21
|54
|3.
|Сантос
|0:0
|28
|15
|7
|6
|38 - 26
|52
|4.
|Сан-Паулу
|27
|12
|10
|5
|27 - 17
|46
|5.
|Коринтианс
|0:0
|28
|11
|12
|5
|30 - 20
|45
|6.
|Интернасьональ
|27
|12
|6
|9
|31 - 24
|42
|7.
|Гремио
|27
|11
|8
|8
|44 - 30
|41
|8.
|Байя
|27
|11
|8
|8
|30 - 24
|41
|9.
|Васко да Гама
|1:0
|28
|11
|7
|10
|26 - 31
|40
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|11
|6
|10
|38 - 29
|39
|11.
|Гойяс
|27
|11
|5
|11
|29 - 39
|38
|12.
|Атлетико Минейро
|27
|10
|5
|12
|34 - 37
|35
|13.
|Ботафого Рибейрао
|27
|10
|3
|14
|25 - 30
|33
|14.
|Форталеза
|27
|9
|4
|14
|30 - 37
|31
|15.
|Флуминенсе
|27
|8
|5
|14
|28 - 38
|29
|16.
|Сеара
|0:1
|28
|8
|5
|15
|27 - 30
|29
|17.
|Крузейро
|27
|6
|10
|11
|22 - 34
|28
|18.
|Алагоано
|27
|6
|8
|13
|18 - 39
|26
|19.
|Шапекоэнсе
|27
|3
|8
|16
|21 - 42
|17
|20.
|Аваи
|27
|3
|8
|16
|13 - 40
|17
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