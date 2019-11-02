Швеция: Аллсвенскан 2019

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Аргентина: Примера Насьональ. Зона А

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Аргентина: Федераль А. Зона А

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Бельгия: Первый дивизион А

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Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап

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Босния и Герцеговина: Премьер-лига

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0 Васко да Гама

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Венгрия: Венгерский первый дивизон

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Дания: Второй дивизион (Группа 1)

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Дания: Второй дивизион (Группа 2)

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Дания: Первый дивизион

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Кипр: Первый дивизион

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05:00 Позже

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04:30 Позже

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Норвегия: Первый дивизион

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Норвегия: Первый дивизион: Квалификация (1/2 финала)

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20:30 Позже

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Польша: Второй дивизион

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20:00 Позже

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Польша: Первый дивизион

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22:00 Позже

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Россия: Второй дивизион. Зона Запад

Позже

17:30 Позже

Россия: Второй дивизион. Зона Центр

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16:00 Позже

0 ЦСКА М (мол.)

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5 Спартак М (мол.)

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Сингапур: Кубок (Матч за 3-е место)

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19:00 Позже

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Франция: Первый дивизион: Женщины

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19:30 Позже

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17:00 Позже

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа C)