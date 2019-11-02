Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
2:1
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
Эстерсунд
11' Желтая карточкаПеттерссон Том
1:0
15' Гол в свои воротаИшервуд Томас
1:1
24' ГолJordan Attah Kadiri
2:1
34' ГолRobin Soeder
45' Желтая карточкаАмин Реван
89
Сана
Тобиас
29
Вибе
Лассе
77
Сандберг
Ноа
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
11'
15'
1:0
24'
34'
2:1
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен
АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =6 -11Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден
Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|1:0
|30
|20
|5
|5
|72 - 37
|65
|2.
|Юргорден
|0:2
|30
|20
|5
|5
|51 - 19
|65
|3.
|Мальмё
|2:0
|30
|19
|8
|3
|53 - 16
|65
|4.
|АИК
|0:0
|30
|18
|6
|6
|45 - 23
|60
|5.
|Норрчёпинг
|2:0
|30
|17
|8
|5
|54 - 24
|59
|6.
|Хеккен
|0:1
|30
|14
|7
|9
|43 - 26
|49
|7.
|Гётеборг
|2:1
|30
|13
|9
|8
|41 - 31
|48
|8.
|Эльфсборг
|1:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 44
|43
|9.
|Эребру
|0:2
|30
|9
|6
|15
|40 - 53
|33
|10.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|8
|6
|16
|28 - 48
|30
|11.
|Сириус
|0:0
|30
|7
|6
|17
|31 - 51
|27
|12.
|Эстерсунд
|1:2
|30
|5
|10
|15
|27 - 47
|25
|13.
|Кальмар
|0:0
|30
|4
|12
|14
|22 - 44
|24
|14.
|Фалькенберг
|0:0
|30
|5
|8
|17
|24 - 62
|23
|15.
|Сундсвалль
|0:0
|30
|4
|9
|17
|30 - 48
|21
|16.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|30
|4
|9
|17
|23 - 54
|21
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