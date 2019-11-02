Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
2:1
Перерыв

Стадион:
Эстерсунд
0'
11' Желтая карточка
Петтерссон Том
1:0
15' Гол в свои ворота
Ишервуд Томас
1:1
24' Гол
Jordan Attah Kadiri
2:1
34' Гол
Robin Soeder
45' Желтая карточка
Амин Реван
1
Анестис
Яннис
7
Эрикссон
Себастьян
I
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
89
Сана
Тобиас
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
9
Robin
Soeder
29
Вибе
Лассе
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
4
Ишервуд
Томас
22
Колкетт
Чарли
20
Ссеванкамбо
Исак
12
Felix
Hoerberg
5
Амин
Реван
21
Кроон
Симон
17
Jordan
Attah
Kadiri
Гётеборг
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Петтерссон Том
15'
Ишервуд Томас
1:0
24'
1:1
Jordan Attah Kadiri
(Felix Hoerberg)
34'
Robin Soeder
(Вибе Лассе)
2:1
45'
 
Амин Реван

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен
АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден
Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эстерсунд 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хаммарбю 1:0 30 20 5 5 72 - 37 65
2. Юргорден 0:2 30 20 5 5 51 - 19 65
3. Мальмё 2:0 30 19 8 3 53 - 16 65
4. АИК 0:0 30 18 6 6 45 - 23 60
5. Норрчёпинг 2:0 30 17 8 5 54 - 24 59
6. Хеккен 0:1 30 14 7 9 43 - 26 49
7. Гётеборг 2:1 30 13 9 8 41 - 31 48
8. Эльфсборг 1:0 30 11 10 9 43 - 44 43
9. Эребру 0:2 30 9 6 15 40 - 53 33
10. Хельсинборг 0:1 30 8 6 16 28 - 48 30
11. Сириус 0:0 30 7 6 17 31 - 51 27
12. Эстерсунд 1:2 30 5 10 15 27 - 47 25
13. Кальмар 0:0 30 4 12 14 22 - 44 24
14. Фалькенберг 0:0 30 5 8 17 24 - 62 23
15. Сундсвалль 0:0 30 4 9 17 30 - 48 21
16. АФК Эскильстуна 0:0 30 4 9 17 23 - 54 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Амин Реван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Робин Седер бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Jordan Attah Kadiri бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    ГООООООООЛ - Ишервуд Томас очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    11'
    Петтерссон Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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