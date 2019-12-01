Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
1:1
Перерыв

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
0:1
18' Гол
Mikkel Maigaard
36' Желтая карточка
Tchamba Bangou
1:1
45' Гол
Sondre Soerli
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
4
Christophe
Psyche
25
Henrik
Gjesdal
15
Erlend
Sivertsen
6
Andreas
Hopmark
21
Диоп
Амиду
24
Sondre
Soerli
10
Каллудра
Лиридон
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
11
Кастрати
Фламур
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Кристиансунд
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Mikkel Maigaard
(Токстад Кристоффер)
36'
 
Tchamba Bangou
45'
Sondre Soerli
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг
Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Одд Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Стрёмсгодсет: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 30 21 5 4 70 - 29 68
2. Будё-Глимт 0:2 30 15 9 6 62 - 42 54
3. Одд 1:1 30 15 8 7 45 - 37 53
4. Русенборг 0:1 30 13 10 7 50 - 40 49
5. Викинг 2:1 30 13 8 9 52 - 42 47
6. Стабек 1:0 30 11 9 10 38 - 35 42
7. Кристиансунд 1:1 30 11 9 10 41 - 40 42
8. Бранн 1:2 30 10 10 10 32 - 34 40
9. Хёугесунн 1:1 30 8 14 8 41 - 37 38
10. Волеренга 0:0 30 8 11 11 39 - 43 35
11. Ранхейм 1:0 30 8 6 16 35 - 52 30
12. Стрёмсгодсет 1:1 30 7 9 14 40 - 54 30
13. Лиллестрём 0:0 30 7 9 14 32 - 47 30
14. Сарпсборг-08 0:0 30 5 15 10 30 - 40 30
15. Тромсё 0:1 30 8 5 17 38 - 58 29
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Sondre Soerli бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Чамба Бангу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Mikkel Maigaard бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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