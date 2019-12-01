Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Mjondalen1
0:0
Перерыв

Стадион:
Волеренга
0'
23' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
12
Лунд
Юлиан
Файе
4
William
Saelid
Sell
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
3
Vetle
Dragsnes
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
7
Tonny
Brochmann
8
Брустад
Фредрик
11
Christian
Gauseth
22
Jacob
Bergstroem
13
Клаессон
Кристоффер
18
Дале
Кристиан
27
Канструп
Пьер
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
25
Адекугбе
Сэм
23
Хорн
Майер
8
Леквен
Магнус
28
Ousmane
Camara
7
Вега
Дейвер
11
Финне
Бор
26
Доннум
Арон
Mjondalen1
4-4-1-1
Волеренга
4-3-3

Ход матча

23'
 
Адекугбе Сэм

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Будё-Глимт 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Викинг 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:3 Хёугесунн
Мьёндален 1:2 Русенборг Хёугесунн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:3 Мольде Кристиансунд 4:0 Мьёндален Мьёндален 2:1 Бранн Лиллестрём 3:2 Мьёндален Тромсё 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Одд Бранн 0:0 Мьёндален Мьёндален 1:1 Викинг Конгсвингер 0:3 Мьёндален Ранхейм 1:1 Мьёндален Гроруд 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Кристиансунд Мьёндален 1:4 Хёугесунн Порс Гренланд 2:4 Мьёндален
Волеренга Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Волеренга 2:4 Мольде Тромсё 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Бранн Лиллестрём 0:0 Волеренга
Волеренга 0:2 Стабек Одд 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Ранхейм Волеренга 0:4 Викинг Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Волеренга 2:0 Мьёндален Типпелиген Волеренга 0:2 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 0:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 4:2 Мьёндален Типпелиген
Волеренга 3:1 Мьёндален Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:0 30 21 5 4 70 - 29 68
2. Будё-Глимт 0:2 30 15 9 6 62 - 42 54
3. Одд 1:1 30 15 8 7 45 - 37 53
4. Русенборг 0:1 30 13 10 7 50 - 40 49
5. Викинг 2:1 30 13 8 9 52 - 42 47
6. Стабек 1:0 30 11 9 10 38 - 35 42
7. Кристиансунд 1:1 30 11 9 10 41 - 40 42
8. Бранн 1:2 30 10 10 10 32 - 34 40
9. Хёугесунн 1:1 30 8 14 8 41 - 37 38
10. Волеренга 0:0 30 8 11 11 39 - 43 35
11. Ранхейм 1:0 30 8 6 16 35 - 52 30
12. Стрёмсгодсет 1:1 30 7 9 14 40 - 54 30
13. Лиллестрём 0:0 30 7 9 14 32 - 47 30
14. Сарпсборг-08 0:0 30 5 15 10 30 - 40 30
15. Тромсё 0:1 30 8 5 17 38 - 58 29
16. Мьёндален 25 4 11 10 30 - 44 23
17. Mjondalen1 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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