Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:1
Первый тайм: 38'
Флуминенсе
0'
34' Желтая карточка
Нене Андерсон
0:1
36' Гол
 38'
89
Владимир
32
Leo
III
63
Eduardo
Kunde
33
Marquinhos
IX
36
Ramon
Pereira
27
Франко
Ричард
55
Silva
Marsinio4
98
Wesley
Soares
70
Caio
Paulista
39
Жонатан
Морейра
19
Паулу
Жоау
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Luccas
Claro
33
Huan
Nino2
19
Caio
XIII
15
Douglas
XV
29
Аллан
Соуза
6
Yuri
Oliveira
Lima
11
Jony
Gonzalez
77
Нене
Андерсон
32
Marcos
Paulo2
Аваи
4-3-3
Флуминенсе
4-4-1-1

Ход матча

34'
 
Нене Андерсон
36'
0:1

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Коринтианс 3:0 Аваи Аваи 0:1 Шапекоэнсе Крузейро 0:0 Аваи Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи
Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе
Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи

Последние игры между собой

Аваи: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 8
Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 5
Флуминенсе 0:1 Аваи Серия A Аваи 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:2 Аваи Кубок Флуминенсе 1:0 Аваи Серия A
Аваи 0:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:1 Аваи Серия A Аваи 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:1 Аваи Серия A Аваи 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Аваи Серия A Аваи 0:3 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:2 Аваи Серия A Аваи 3:2 Флуминенсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 36 27 6 3 78 - 31 87
2. Сантос 35 20 8 7 54 - 32 68
3. Палмейрас 0:1 36 19 11 6 53 - 29 68
4. Атлетико Паранаэнсе 36 17 9 10 50 - 32 60
5. Гремио 35 17 8 10 57 - 36 59
6. Сан-Паулу 35 15 12 8 35 - 25 57
7. Интернасьональ 36 15 9 12 41 - 36 54
8. Коринтианс 35 13 14 8 39 - 30 53
9. Форталеза 2:0 36 14 7 15 48 - 47 49
10. Гойяс 0:2 36 14 7 15 41 - 57 49
11. Байя 35 11 12 12 40 - 39 45
12. Васко да Гама 35 11 11 13 36 - 43 44
13. Атлетико Минейро 35 11 9 15 40 - 46 42
14. Ботафого Рибейрао 36 13 3 20 30 - 42 42
15. Флуминенсе 0:0 36 11 9 16 35 - 44 42
16. Сеара 36 10 8 18 35 - 39 38
17. Крузейро 35 7 15 13 27 - 41 36
18. Алагоано 35 8 8 19 22 - 51 32
19. Шапекоэнсе 35 6 10 19 27 - 49 28
20. Аваи 0:0 36 3 10 23 16 - 55 19
  • Первый тайм
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Нене Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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