Бразилия: Серия A 2019
Аваи
0:1
Первый тайм: 38'
Флуминенсе
34' Желтая карточкаНене Андерсон
89
Владимир
32
Leo
III
19
Паулу
Жоау
33
Huan
Nino2
19
Caio
XIII
15
Douglas
XV
29
Аллан
Соуза
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Паулу ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
97 LourencoНападающий
-
75 Lucas Falcao
-
-
-
21 Luan Pereira
-
83 Gledson I
-
-
16 Luanderson
-
17 Nuno2
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
15 Douglas XVПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Joao Pedro6
-
13 Frazan
-
12 Lucao3
-
17 Evanilson
Ход матча
34'
36'
0:1
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =3 -14Коринтианс 3:0 Аваи Аваи 0:1 Шапекоэнсе Крузейро 0:0 Аваи Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи
Аваи 1:2 Сантос Гойяс 2:0 Аваи Аваи 1:3 Форталеза Аваи 1:2 Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Аваи Аваи 0:2 Интернасьональ Сеара 1:0 Аваи Аваи 0:0 Васко да Гама Алагоано 3:1 Аваи Аваи 0:2 Байя Гремио 6:1 Аваи Аваи 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе
Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 2:0 Байя Крузейро 0:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Сантос Гойяс 3:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи
Последние игры между собой
Аваи: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 8
Флуминенсе: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:0
|36
|27
|6
|3
|78 - 31
|87
|2.
|Сантос
|35
|20
|8
|7
|54 - 32
|68
|3.
|Палмейрас
|0:1
|36
|19
|11
|6
|53 - 29
|68
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|17
|9
|10
|50 - 32
|60
|5.
|Гремио
|35
|17
|8
|10
|57 - 36
|59
|6.
|Сан-Паулу
|35
|15
|12
|8
|35 - 25
|57
|7.
|Интернасьональ
|36
|15
|9
|12
|41 - 36
|54
|8.
|Коринтианс
|35
|13
|14
|8
|39 - 30
|53
|9.
|Форталеза
|2:0
|36
|14
|7
|15
|48 - 47
|49
|10.
|Гойяс
|0:2
|36
|14
|7
|15
|41 - 57
|49
|11.
|Байя
|35
|11
|12
|12
|40 - 39
|45
|12.
|Васко да Гама
|35
|11
|11
|13
|36 - 43
|44
|13.
|Атлетико Минейро
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|14.
|Ботафого Рибейрао
|36
|13
|3
|20
|30 - 42
|42
|15.
|Флуминенсе
|0:0
|36
|11
|9
|16
|35 - 44
|42
|16.
|Сеара
|36
|10
|8
|18
|35 - 39
|38
|17.
|Крузейро
|35
|7
|15
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Алагоано
|35
|8
|8
|19
|22 - 51
|32
|19.
|Шапекоэнсе
|35
|6
|10
|19
|27 - 49
|28
|20.
|Аваи
|0:0
|36
|3
|10
|23
|16 - 55
|19
Загрузка...