Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Заглембе Любин
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2911
Краковия
0'
31' Желтая карточка
Гол Януш
43' Желтая карточка
Сиплак Михал
0:1
73' Гол
Хави Эрнандес II
87' Желтая карточка
Filip Piszczek
1:1
88' Пенальти
Стажиньски Филип
90' Желтая карточка
Damian Oko
1:2
90' Гол
Хави Эрнандес II
90' Желтая карточка
Гулдан Любомир
90'+7
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
55
Damian
Oko
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
99
Bartosz
Slisz
19
Ягелло
Филип
11
Павловски
Бартоломей
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
89
Тушыньски
Патрык
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
3
Сиплак
Михал
20
Даткович
Нико
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
19
Хави
Эрнандес
II
14
Дабровски
Дамьян
8
Димун
Милан
11
Вдовяк
Матеуш
24
Airam
Заглембе Любин
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

31'
 
Гол Януш
43'
 
Сиплак Михал
64'
Alan Czerwinski
Бохар Дамьян
 
70'
Мареш Якуб
Тушыньски Патрык
 
73'
0:1
Хави Эрнандес II
(Airam)
80'
 
Filip Piszczek
Airam
80'
 
Diego Ferraresso
Сиплак Михал
87'
 
Filip Piszczek
88'
Стажиньски Филип
1:1
90'
Damian Oko
 
90'
Patryk Szysz
Bartosz Slisz
 
90'
1:2
Хави Эрнандес II
90'
Гулдан Любомир
 

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия
Краковия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония
Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Краковия: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса
Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 6 5 1 0 9 - 2 69
2. Легия 6 2 1 3 5 - 5 67
3. Лехия Гданьск 6 1 1 4 7 - 13 64
4. Ягеллония 6 3 1 2 10 - 9 57
5. Краковия 6 3 0 3 6 - 6 57
6. Лех 6 2 3 1 8 - 7 52
7. Заглембе Любин 6 1 2 3 7 - 8 52
8. Погонь Щецин 6 1 3 2 10 - 12 49
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...