Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин Зрители: 2911
Краковия
31' Желтая карточкаГол Януш
43' Желтая карточкаСиплак Михал
0:1
73' ГолХави Эрнандес II
87' Желтая карточкаFilip Piszczek
1:1
88' ПенальтиСтажиньски Филип
90' Желтая карточкаDamian Oko
1:2
90' ГолХави Эрнандес II
90' Желтая карточкаГулдан Любомир
55
Damian
Oko
19
Ягелло
Филип
39
Бохар
Дамьян
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
24
Airam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мареш ЯкубНападающий
-
17 Patryk Szysz
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 AiramНападающий
- Запасные игроки
-
30 Adam WilkВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
31'
43'
73'
0:1
80'
87'
88'
1:1
90'
90'
1:2
90'
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Легия
Краковия Последние 20 матчей: +13 =1 -6Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония
Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Краковия: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пяст
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|69
|2.
|Легия
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|67
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|64
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|57
|5.
|Краковия
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|57
|6.
|Лех
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|52
|7.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|52
|8.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|10 - 12
|49
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