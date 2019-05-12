Кипр: Первый дивизион 2018-2019
Аполлон
0:2
Перерыв
АЕК Ларнака
0:1
19' ГолТруйольс Хоан
0:2
45' ГолТруйольс Хоан
- Основной состав
-
83 Вале БрунуВратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Шембри АндреПолузащитник
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Касес НачоПолузащитник
-
22 Састре ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Идьякес Иманоль
Ход матча
19'
0:1
45'
0:2
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон
Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +11 =8 -1АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу АЕК Ларнака 0:0 Аполлон
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:5 АЕК Ларнака Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|31
|20
|7
|4
|62 - 25
|67
|2.
|АЕК Ларнака
|2:0
|31
|17
|8
|6
|49 - 21
|59
|3.
|Аполлон
|0:2
|31
|17
|7
|7
|62 - 30
|58
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|31
|17
|4
|10
|49 - 43
|55
|5.
|Неа Саламина
|31
|11
|8
|12
|39 - 46
|41
|6.
|Омония
|31
|10
|6
|15
|35 - 43
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|29
|12
|10
|7
|41 - 36
|46
|2.
|Пафос
|29
|11
|7
|11
|36 - 46
|40
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|4.
|Докса Катокопия
|29
|7
|8
|14
|43 - 49
|29
|5.
|Эносис
|29
|6
|8
|15
|26 - 48
|26
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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