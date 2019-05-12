Кипр: Первый дивизион 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2018-2019
Аполлон
0:2
Перерыв
АЕК Ларнака
0'
0:1
19' Гол
Труйольс Хоан
0:2
45' Гол
Труйольс Хоан
Аполлон
АЕК Ларнака

Ход матча

19'
0:1
Труйольс Хоан
45'
0:2
Труйольс Хоан

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон
Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +11 =8 -1
АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу АЕК Ларнака 0:0 Аполлон

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:5 АЕК Ларнака Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 31 20 7 4 62 - 25 67
2. АЕК Ларнака 2:0 31 17 8 6 49 - 21 59
3. Аполлон 0:2 31 17 7 7 62 - 30 58
4. АЕЛ Лимаcсол 31 17 4 10 49 - 43 55
5. Неа Саламина 31 11 8 12 39 - 46 41
6. Омония 31 10 6 15 35 - 43 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 29 12 10 7 41 - 36 46
2. Пафос 29 11 7 11 36 - 46 40
3. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
4. Докса Катокопия 29 7 8 14 43 - 49 29
5. Эносис 29 6 8 15 26 - 48 26
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Труйольс Хоан бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Труйольс Хоан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...