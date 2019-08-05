Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Иттихад
1:1
Первый тайм: 14'
Зобахан
0'
0:1
7' Гол
Ghasem Hadadifar
1:1
10' Гол
Аль-Сахафи Зияд
14'
22
Аль-Карни
Фаваз
6
Аль-Самири
Халед
11
Emiliano
Vecchio
14
Аль-Сахафи
Зияд
27
Аль-Шамрани
Хамдан
66
Абдулхамид
Сауд
Jimenez
Luis
III
10
Вильянуэва
Карлос
88
Abdulelah
Al
Malki
21
Abdulmuhsen
Fallatah
9
Ромариньо
Рикардо
1
Mohammad
Bagher
Sadeghi
2
Mohammad
Nejadmahdi
34
Milad
Fakhreddini
3
Vahid
Mohammadzadeh
61
Masoud
Ebrahimzadeh
8
Ghasem
Hadadifar
88
Hamid
Bouhamdan
20
Zobeir
Niknafs
Reza
Habibzadeh
11
Danial
Esmaeilifar
Amir
Arsalan
Motahari
Аль-Иттихад
4-5-1
Зобахан
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Ghasem Hadadifar
10'
Аль-Сахафи Зияд
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 0:2 Тишрин Охуд 1:0 Аль-Иттихад Аль-Наджма 2:1 Аль-Иттихад
Аль-Иттихад 6:2 Аль-Фатех Аль-Карама 3:2 Аль-Иттихад Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад Аль-Талия 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 1:0 Аль-Джаиш Аль-Иттихад 4:1 Аль-Батин Аль-Джазира 4:0 Аль-Иттихад
Зобахан Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Зобахан 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд Нафт Масджид-Солейман 2:2 Зобахан Зобахан 3:1 Фулад Хузестан Аль-Завраа 2:2 Зобахан
Парс Джем Бушир 0:2 Зобахан Зобахан 0:2 Сайпа Зобахан 2:0 Тракторсази Зобахан 2:0 Аль-Васль Зобахан 0:0 Персеполис Пайкан 0:1 Зобахан Аль-Васль 1:3 Зобахан Зобахан 0:0 Сепидруд Рашт Санат Нафт 1:2 Зобахан Сепахан 1:1 Зобахан Зобахан 2:0 Эстегляль Хузестан Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Зобахан Падиде 0:1 Зобахан Зобахан 0:0 Аль-Завраа Зобахан 0:0 Машин Сази Эстегляль Тегеран 3:0 Зобахан

Последние игры между собой

Аль-Иттихад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Зобахан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттихад Лига Чемпионов Азии
1/8 финала
0 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Аль-Вахда
0 Аль-Духайл
0 Аль-Садд
0 Аль-Ахли Джидда
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад
0 Зобахан
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
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0 Шанхай СИПГ
0 Урава Редс
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
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