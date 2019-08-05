Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Иттихад
1:1
Первый тайм: 14'
Зобахан
0:1
7' ГолGhasem Hadadifar
1:1
10' ГолАль-Сахафи Зияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
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Главный тренер: Сьерра Пандо Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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32 Hamid Maleki
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Ход матча
7'
0:1
10'
1:1
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 0:2 Тишрин Охуд 1:0 Аль-Иттихад Аль-Наджма 2:1 Аль-Иттихад
Аль-Иттихад 6:2 Аль-Фатех Аль-Карама 3:2 Аль-Иттихад Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад Аль-Талия 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент Аль-Иттихад 1:0 Аль-Джаиш Аль-Иттихад 4:1 Аль-Батин Аль-Джазира 4:0 Аль-Иттихад
Зобахан Последние 20 матчей: +10 =8 -2Зобахан 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд Нафт Масджид-Солейман 2:2 Зобахан Зобахан 3:1 Фулад Хузестан Аль-Завраа 2:2 Зобахан
Парс Джем Бушир 0:2 Зобахан Зобахан 0:2 Сайпа Зобахан 2:0 Тракторсази Зобахан 2:0 Аль-Васль Зобахан 0:0 Персеполис Пайкан 0:1 Зобахан Аль-Васль 1:3 Зобахан Зобахан 0:0 Сепидруд Рашт Санат Нафт 1:2 Зобахан Сепахан 1:1 Зобахан Зобахан 2:0 Эстегляль Хузестан Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Зобахан Падиде 0:1 Зобахан Зобахан 0:0 Аль-Завраа Зобахан 0:0 Машин Сази Эстегляль Тегеран 3:0 Зобахан
Последние игры между собой
Аль-Иттихад: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Зобахан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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