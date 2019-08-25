Польша: Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
0:3
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Пяст
0:1
10' ГолФеликс Хорхе
0:2
52' ГолПажишек Пётр
0:3
90' ГолБадиа Жерар
55
Damian
Oko
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
9
Сирк
Рок
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
14
Голубек
Якуб
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
-
-
-
15 Patryk Mucha
-
Главный тренер: Ben van Dael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Запасные игроки
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
77 Гойко ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
99 Karol Stanek
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
10'
0:1
52'
0:2
90'
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =7 -6Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск
Пяст Последние 20 матчей: +11 =5 -4Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|5.
|Пяст
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Гурник Забже
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 5
|7
|10.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|ЛКС Лодзь
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Арка Гдыня
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|16.
|Висла Плоцк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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