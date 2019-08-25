Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Заглембе Любин
0:3
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
0:1
10' Гол
Феликс Хорхе
0:2
52' Гол
Пажишек Пётр
0:3
90' Гол
Бадиа Жерар
90'+5
12
Флоренц
Конрад
3
Балич
Саша
55
Damian
Oko
33
Гулдан
Любомир
2
Копац
Бартош
99
Слиш
Бартош
24
Тосик
Якуб
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
44
Alan
Czerwinski
9
Сирк
Рок
26
Плах
Франтишек
2
Киркесков
Миккель
23
Гук
Томаш
88
Корун
Урош
28
Рыманяк
Бартош
18
Соколовски
Патрик
6
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
19
Sebastian
Milewski
9
Пажишек
Пётр
11
Феликс
Хорхе
Заглембе Любин
4-2-3-1
Пяст
3-4-1-2

Ход матча

10'
0:1
Феликс Хорхе
(Рыманяк Бартош)
52'
0:2
Пажишек Пётр
(Хэйтли Том)
61'
Lukasz Poreba
Тосик Якуб
 
61'
Бохар Дамьян
Живец Саша
 
73'
 
Моква Томаш
Голубек Якуб
79'
 
Стечик Доминик
Пажишек Пётр
84'
 
Бадиа Жерар
Феликс Хорхе
90'
0:3
Бадиа Жерар
(Sebastian Milewski)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск
Пяст Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст
Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Пяст 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:1 Заглембе Любин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Шлёнск 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 6 - 1 13
3. Ягеллония 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Лех 6 3 2 1 11 - 7 11
5. Пяст 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Краковия 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Гурник Забже 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 5 7
10. Лехия Гданьск 6 1 4 1 5 - 5 7
11. Ракув 6 2 0 4 6 - 9 6
12. Заглембе Любин 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Корона Кельце 6 1 1 4 3 - 8 4
14. ЛКС Лодзь 6 1 1 4 5 - 11 4
15. Арка Гдыня 6 0 2 4 2 - 11 2
16. Висла Плоцк 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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