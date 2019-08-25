Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
1:0
Перерыв

Стадион:
Панаитоликос
0'
14' Желтая карточка
Adrian Oscar Lucero
1:0
27' Гол
Свидерски Кароль
29' Желтая карточка
Douglas Gomes
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
24
Эсити
Андерсон
33
Douglas
Gomes
18
Лимниос
Димитрис
10
Пелкас
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
9
Свидерски
Кароль
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
47
Alexandros
Malis
5
Igor
Jovanovic
54
Giorgos
Liavas
10
Далсью
18
Adrian
Oscar
Lucero
11
Диас
Хорхе
20
Dimitrios
Fytopoulos
33
Роман
Хоан
9
Admir
Bajrovic
ПАОК
4-2-3-1
Панаитоликос
4-2-3-1

Ход матча

14'
 
Adrian Oscar Lucero
27'
Свидерски Кароль
1:0
29'
Douglas Gomes
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК
Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК
Панаитоликос Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос
АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Панаитоликос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Панаитоликос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига
Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панаитоликос Кубок Панаитоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панаитоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панаитоликос Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Волос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Олимпиакос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атромитос 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лариса 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Арис Салоники 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ксанти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панаитоликос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Паниониос 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Douglas Augusto получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Адрин Оскар Лучеро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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