Греция: Суперлига 2019-2020
ПАОК
1:0
Перерыв
Стадион: Тумба
Панаитоликос
14' Желтая карточкаAdrian Oscar Lucero
1:0
27' ГолСвидерски Кароль
29' Желтая карточкаDouglas Gomes
15
Креспо
Хосе
21
Санья
Пьер
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
33
Роман
Хоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Роман ХоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кастро Луис
Ход матча
27'
1:0
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК
Панаитоликос Последние 20 матчей: +6 =4 -10Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос
АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Панаитоликос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панаитоликос Кубок Панаитоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панаитоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панаитоликос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лариса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ксанти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панаитоликос
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Паниониос
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Загрузка...