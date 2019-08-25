Греция: Суперлига 2019-2020

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Атромитос
1:1
Конец матча

Стадион:
Лариса
0'
1:0
18' Гол
Нацос Спиридон
38' Желтая карточка
Караникас Никос
1:1
45' Гол
Милосавлевич Радомир
52' Желтая карточка
Marko Nunic
56' Желтая карточка
Сецерович Аднан
58' Желтая карточка
Михаил Алексиос
84' Желтая карточка
Georgios Ntaviotis
90' Желтая карточка
1:1
90' Не забитый пенальти
Умбидес Хавьер
90' Желтая карточка
Умбидес Хавьер
90'+8
16
Медьери
Болаж
28
Нацос
Спиридон
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
8
Умбидес
Хавьер
15
Madson
6
Харисис
Харилаос
39
Веллиос
Апостолос
7
Фарлей
Роса
9
Giorgos
Manousos
1
Кристинссон
Огмундур
20
Караникас
Никос
30
Живкович
Стефан
5
Михаил
Алексиос
18
Морас
Евангелос
28
Бралич
Славко
32
Jonathan
Bustos
64
Anthony
Fatjon
22
Сецерович
Аднан
8
Милосавлевич
Радомир
33
Marko
Nunic
Атромитос
4-3-3
Лариса
5-4-1

Ход матча

18'
Нацос Спиридон
1:0
38'
 
Караникас Никос
45'
1:1
Милосавлевич Радомир
46'
Теодоракис Христос
Медьери Болаж
 
52'
 
Marko Nunic
56'
 
Сецерович Аднан
58'
 
Михаил Алексиос
67'
Georgios Ntaviotis
Фарлей Роса
 
71'
Угрои Роланд
Харисис Харилаос
 
72'
 
Баллас Панайотис
Jonathan Bustos
82'
 
Филипович Милош
Милосавлевич Радомир
84'
Georgios Ntaviotis
 
90'
 
90'
Умбидес Хавьер
1:1
90'
 
Manolis Bertos
Сецерович Аднан
90'
Умбидес Хавьер
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос
Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос
Лариса Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лариса 0:3 Олимпиакос АЕК 0:1 Лариса Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса
Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса Лариса 2:0 Левадиакос ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:1 Атромитос Олимпиакос 4:0 Лариса Панатинаикос 1:1 Лариса Астерас 5:3 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Лариса 3:2 Астерас Аполлон Понту 0:4 Лариса Лариса 0:0 АЕК

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Лариса 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Лариса Суперлига Атромитос 1:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Атромитос Суперлига Лариса 2:0 Атромитос Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Волос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Олимпиакос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атромитос 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лариса 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Арис Салоники 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ксанти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панаитоликос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Паниониос 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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