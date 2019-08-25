Греция: Суперлига 2019-2020
1:0
18' ГолНацос Спиридон
38' Желтая карточкаКараникас Никос
1:1
45' ГолМилосавлевич Радомир
52' Желтая карточкаMarko Nunic
56' Желтая карточкаСецерович Аднан
58' Желтая карточкаМихаил Алексиос
84' Желтая карточкаGeorgios Ntaviotis
1:1
90' Не забитый пенальтиУмбидес Хавьер
90' Желтая карточкаУмбидес Хавьер
15
Madson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Marko NunicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жижич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
18'
1:0
38'
45'
52'
56'
58'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос
Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК Лариса 0:1 Атромитос
Лариса Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лариса 0:3 Олимпиакос АЕК 0:1 Лариса Лариса 1:1 ПАОК Паниониос 1:0 Лариса
Лариса 2:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Лариса Лариса 2:0 Левадиакос ОФИ 0:0 Лариса Ламия 2:1 Лариса Лариса 1:1 Ксанти Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:1 Атромитос Олимпиакос 4:0 Лариса Панатинаикос 1:1 Лариса Астерас 5:3 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники Лариса 3:0 Аполлон Смирнис Лариса 3:2 Астерас Аполлон Понту 0:4 Лариса Лариса 0:0 АЕК
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лариса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ксанти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панаитоликос
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Паниониос
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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