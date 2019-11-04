Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Витория Сетубал
0:0
Перерыв
Стадион: Ду Бонфим
Боавишта
3' Желтая карточкаYaw Ackah
39' Желтая карточкаЛеандриньо II
45' Желтая карточкаЛейте Элтон
24
Bruno
Pires
76
Карлинос
99
Гилас
Набиль
90
Лейте
Элтон
27
Нерис
6
Marlon2
30
Paulinho4
88
Yaw
Ackah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Bruno PiresЗащитник
- Защитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гилас НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
-
12 Milton
-
-
-
Главный тренер: Albert Meyong
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
6 Marlon2Защитник
-
30 Paulinho4Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Yaw AckahНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Лукас IIЗащитник
-
91 HeriПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Видигал Лито
Ход матча
3'
39'
45'
Предыдущие игры
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =9 -5Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал
Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =8 -7Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела
Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Боавишта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Боавишта League Cup 2nd stage Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 3:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:3 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|10
|9
|0
|1
|23 - 3
|27
|2.
|Порту
|10
|8
|1
|1
|21 - 5
|25
|3.
|Фамаликан
|10
|7
|2
|1
|20 - 13
|23
|4.
|Спортинг Л
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Витория Гимарайнш
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|6.
|Боавишта
|0:0
|10
|3
|7
|0
|9 - 5
|16
|7.
|Тондела
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Риу Аве
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Брага
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|10.
|Санта-Клара
|0:1
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Белененсеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|12.
|Морейренсе
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|13.
|Жил Висенте
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Маритиму
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Витория Сетубал
|0:0
|10
|1
|7
|2
|2 - 6
|10
|16.
|Портимоненсе
|1:0
|10
|2
|3
|5
|7 - 14
|9
|17.
|Пасуш де Феррейра
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
|18.
|Авиш
|10
|1
|0
|9
|11 - 24
|3
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