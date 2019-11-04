Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Витория Сетубал
0:0
Перерыв

Стадион:
Боавишта
0'
3' Желтая карточка
Yaw Ackah
39' Желтая карточка
Леандриньо II
45' Желтая карточка
Лейте Элтон
90
Макаридзе
Георгий
17
Manu
Silvio
III
4
Жорж
Артур
24
Bruno
Pires
16
Соуза
Андре
IV
76
Карлинос
25
Леандриньо
II
8
Валенте
Нуну
II
11
Перейра
Илдеберту
99
Гилас
Набиль
22
Braian
Mansilla
90
Лейте
Элтон
17
Карраса
Моура
22
Кошта
Рикарду
27
Нерис
6
Marlon2
30
Paulinho4
8
Gustavo
Sauer
4
Обиора
Нванкво
18
Фабиано
Лейсманн
88
Yaw
Ackah
19
Стоилькович
Никола
Витория Сетубал
4-4-2
Боавишта
4-4-2

Ход матча

3'
 
Yaw Ackah
39'
Леандриньо II
 
45'
 
Лейте Элтон

Предыдущие игры

Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал
Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе Порту 4:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:0 Морейренсе Витория Сетубал 2:2 Бирмингем Витория Сетубал 4:0 Оливейра Ошпитал Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Шавиш 1:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:3 Боавишта Санта-Клара 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Бенфика 4:2 Витория Сетубал
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела
Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта Боавишта 1:1 Бруске Новоризонтину 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Новоризонтину

Последние игры между собой

Витория Сетубал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Боавишта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Витория Сетубал 0:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Боавишта Примейра-лига
Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига Боавишта 4:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 2:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Боавишта League Cup 2nd stage Витория Сетубал 0:1 Боавишта Примейра-лига Витория Сетубал 3:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:3 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 10 9 0 1 23 - 3 27
2. Порту 10 8 1 1 21 - 5 25
3. Фамаликан 10 7 2 1 20 - 13 23
4. Спортинг Л 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Витория Гимарайнш 10 4 4 2 19 - 12 16
6. Боавишта 0:0 10 3 7 0 9 - 5 16
7. Тондела 10 4 3 3 11 - 10 15
8. Риу Аве 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Брага 10 3 3 4 12 - 15 12
10. Санта-Клара 0:1 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Белененсеш 10 3 2 5 8 - 16 11
12. Морейренсе 10 2 4 4 10 - 12 10
13. Жил Висенте 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Маритиму 10 2 4 4 11 - 16 10
15. Витория Сетубал 0:0 10 1 7 2 2 - 6 10
16. Портимоненсе 1:0 10 2 3 5 7 - 14 9
17. Пасуш де Феррейра 10 1 2 7 6 - 17 5
18. Авиш 10 1 0 9 11 - 24 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Лейте Элтон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Леандриньо II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Yaw Ackah получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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