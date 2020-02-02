Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
22' Желтая карточка
Антонов Неманья
36' Желтая карточка
Зобих Лассе
40' Желтая карточка
Jonah Osabutey
42' Желтая карточка
Цуль Петер
70'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
22
Коббо
Элиас
4
Компани
Венсан
32
Люккассен
Деррик
62
Michael
Amir
Murillo2
10
Влап
Михел
23
Цуль
Петер
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
49
Докю
Жереми
40
Амузу
Френсис
53
Antoine
Colassin
1
Бутез
Жан
23
Кейруш
Диогу
44
Зобих
Лассе
33
Виммер
Кевин
3
Антонов
Неманья
15
Бойя
Франк
30
Benjamin
van
Durmen
6
Хочко
Дени
45
Jonah
Osabutey
18
Перица
Стипе
7
Олинга
Фабрис
Андерлехт
4-3-3
Мускрон-Перювельз
4-3-3

Ход матча

22'
 
Антонов Неманья
36'
 
Зобих Лассе
40'
 
Jonah Osabutey
42'
Цуль Петер
 
46'
Сарделла Киллиан
Коббо Элиас
 
54'
 
Бакич Марко
Перица Стипе

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано
Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Кубок Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 24 17 6 1 51 - 11 57
2. Гент 24 14 6 4 50 - 25 48
3. Ройал Антверпен 24 13 6 5 43 - 28 45
4. Шарлеруа 23 11 8 4 37 - 19 41
5. Стандард 24 12 5 7 43 - 29 41
6. Генк 24 11 4 9 37 - 34 37
7. Мехелен 23 10 4 9 33 - 38 34
8. Зульте-Варегем 23 9 4 10 32 - 33 31
9. Андерлехт 0:0 24 7 10 7 27 - 25 31
10. Сент-Трюйден 24 8 5 11 27 - 40 29
11. Мускрон-Перювельз 0:0 24 6 10 8 31 - 34 28
12. Кортрейк 24 7 5 12 33 - 39 26
13. Эйпен 24 7 5 12 20 - 35 26
14. Остенде 24 6 3 15 24 - 44 21
15. Васланд-Беверен 23 5 5 13 19 - 43 20
16. Серкль Брюгге 24 3 2 19 20 - 50 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Jonah Osabutey получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Зобих Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Антонов Неманья получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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