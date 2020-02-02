Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Lotto Park
Мускрон-Перювельз
22' Желтая карточкаАнтонов Неманья
36' Желтая карточкаЗобих Лассе
40' Желтая карточкаJonah Osabutey
42' Желтая карточкаЦуль Петер
22
Коббо
Элиас
10
Влап
Михел
23
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
23
Кейруш
Диогу
44
Зобих
Лассе
33
Виммер
Кевин
15
Бойя
Франк
18
Перица
Стипе
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьяца МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
-
44 Зобих ЛассеЗащитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
39 Саглык ЭнесПолузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
22'
36'
40'
42'
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано
Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =7 -9Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Дессель 0:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|24
|17
|6
|1
|51 - 11
|57
|2.
|Гент
|24
|14
|6
|4
|50 - 25
|48
|3.
|Ройал Антверпен
|24
|13
|6
|5
|43 - 28
|45
|4.
|Шарлеруа
|23
|11
|8
|4
|37 - 19
|41
|5.
|Стандард
|24
|12
|5
|7
|43 - 29
|41
|6.
|Генк
|24
|11
|4
|9
|37 - 34
|37
|7.
|Мехелен
|23
|10
|4
|9
|33 - 38
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|23
|9
|4
|10
|32 - 33
|31
|9.
|Андерлехт
|0:0
|24
|7
|10
|7
|27 - 25
|31
|10.
|Сент-Трюйден
|24
|8
|5
|11
|27 - 40
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|24
|6
|10
|8
|31 - 34
|28
|12.
|Кортрейк
|24
|7
|5
|12
|33 - 39
|26
|13.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|20 - 35
|26
|14.
|Остенде
|24
|6
|3
|15
|24 - 44
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|24
|3
|2
|19
|20 - 50
|11
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