Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
0:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Кайсериспор
0'
0:1
69' Гол
Сэпунару Кристиан
82'
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
5
Юмлу
Мустафа
60
Чек
Озгюр
6
Мбамба
Марк
8
Муравски
Радослав
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
19
Эступиньян
Оскар
7
Родальега
Уго
33
Лунг
Силвиу
13
Miguel
Lopes2
86
Анжело
Диего
84
Сэпунару
Кристиан
3
Ташдемир
Эмре
88
Кампаньяро
Густаво
27
Джа-Джедже
Брис
21
Мешанович
Мурис
43
Менса
Бернард
10
Pedro
Henrique1
11
Кравец
Артём
Денизлиспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

Ход матча

61'
Шахан Олджай
Эступиньян Оскар
 
66'
Нияз Реджеп
Айсатти Исмаил
 
69'
0:1
Сэпунару Кристиан
(Менса Бернард)
77'
Сахинтюрк Седат
Мбамба Марк
 
79'
 
Шитум Марио
Pedro Henrique1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор
Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду
Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор
Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир Маниса Буюкшехир 3:3 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Ризеспор Кайсериспор 3:2 Маниса Буюкшехир Бешикташ 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Фенербахче Кайсериспор 2:0 Байрампашаспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Касымпаша Гёзтепе 4:0 Кайсериспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:3 Кайсериспор Первая лига Турции Кайсериспор 3:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
Кайсериспор 3:0 Денизлиспор Суперлига Кайсериспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 22 12 7 3 41 - 22 43
2. Сивасспор 21 12 6 3 40 - 24 42
3. Трабзонспор 20 12 5 3 45 - 20 41
4. Аланьяспор 21 11 6 4 41 - 20 39
5. Галатасарай 21 11 6 4 35 - 17 39
6. Фенербахче 21 11 5 5 40 - 24 38
7. Бешикташ 22 11 3 8 34 - 28 36
8. Гёзтепе 20 8 7 5 25 - 21 31
9. Газишехир Газиантеп 21 7 6 8 31 - 35 27
10. Ризеспор 20 7 3 10 21 - 30 24
11. Малатьяспор 20 6 6 8 34 - 29 24
12. Денизлиспор 0:1 22 6 6 10 21 - 30 24
13. Генчлербирлиги 21 5 6 10 30 - 39 21
14. Коньяспор 21 4 8 9 16 - 27 20
15. Антальяспор 21 3 8 10 19 - 38 17
16. Анкарагюджю 21 3 8 10 18 - 37 17
17. Касымпаша 21 4 4 13 28 - 46 16
18. Кайсериспор 1:0 22 3 6 13 22 - 54 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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