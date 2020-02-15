Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Денизли Ататюрк
Кайсериспор
0:1
69' ГолСэпунару Кристиан
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
60
Чек
Озгюр
33
Лунг
Силвиу
86
Анжело
Диего
11
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
-
60 Чек ОзгюрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Сакей АйзаакЗащитник
- Защитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
-
86 Анжело ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
95 Чипе ИсмаилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кула МертЗащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
-
70 Шахин ДженкПолузащитник
-
38 Ринстра БенПолузащитник
-
20 Aksel AktasПолузащитник
-
19 Omer Uzun
-
14 Emre Demir
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
Ход матча
69'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор
Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду
Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =5 -11Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор
Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир Маниса Буюкшехир 3:3 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Ризеспор Кайсериспор 3:2 Маниса Буюкшехир Бешикташ 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Фенербахче Кайсериспор 2:0 Байрампашаспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Касымпаша Гёзтепе 4:0 Кайсериспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|22
|12
|7
|3
|41 - 22
|43
|2.
|Сивасспор
|21
|12
|6
|3
|40 - 24
|42
|3.
|Трабзонспор
|20
|12
|5
|3
|45 - 20
|41
|4.
|Аланьяспор
|21
|11
|6
|4
|41 - 20
|39
|5.
|Галатасарай
|21
|11
|6
|4
|35 - 17
|39
|6.
|Фенербахче
|21
|11
|5
|5
|40 - 24
|38
|7.
|Бешикташ
|22
|11
|3
|8
|34 - 28
|36
|8.
|Гёзтепе
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|9.
|Газишехир Газиантеп
|21
|7
|6
|8
|31 - 35
|27
|10.
|Ризеспор
|20
|7
|3
|10
|21 - 30
|24
|11.
|Малатьяспор
|20
|6
|6
|8
|34 - 29
|24
|12.
|Денизлиспор
|0:1
|22
|6
|6
|10
|21 - 30
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|21
|5
|6
|10
|30 - 39
|21
|14.
|Коньяспор
|21
|4
|8
|9
|16 - 27
|20
|15.
|Антальяспор
|21
|3
|8
|10
|19 - 38
|17
|16.
|Анкарагюджю
|21
|3
|8
|10
|18 - 37
|17
|17.
|Касымпаша
|21
|4
|4
|13
|28 - 46
|16
|18.
|Кайсериспор
|1:0
|22
|3
|6
|13
|22 - 54
|15