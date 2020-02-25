Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Сентраль Кордоба
38' Желтая карточкаBrian Blasi
60' Желтая карточкаJuan Daniel Galeano
71' Желтая карточкаCristian Vega
76' Желтая карточкаMartin Ezequiel Canete
90' Желтая карточкаFederico Milo
17
Brian
Blasi
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
28 Jorge Zules
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
11 Dani CureПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
38'
71'
90'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро
Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон
Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|14
|3
|4
|39 - 16
|45
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|6
|3
|30 - 8
|42
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|9
|9
|3
|20 - 14
|36
|4.
|Ланус
|21
|9
|8
|4
|28 - 24
|35
|5.
|Расинг Авельянеда
|21
|8
|11
|2
|25 - 21
|35
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|9
|7
|5
|32 - 22
|34
|7.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|6
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|9
|4
|27 - 26
|33
|9.
|Дефенса и Хустисия
|21
|9
|5
|7
|23 - 17
|32
|10.
|Тальерес Кордоба
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|11.
|Арсенал Саранди
|21
|8
|7
|6
|32 - 29
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|21
|9
|3
|9
|25 - 26
|30
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|8
|5
|8
|21 - 19
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|15.
|Индепендьенте
|21
|7
|5
|9
|24 - 24
|26
|16.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|18 - 19
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|6
|6
|9
|18 - 26
|24
|19.
|Альдосиви
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|5
|5
|11
|21 - 22
|20
|21.
|Патронато де Парана
|21
|4
|8
|9
|19 - 30
|20
|22.
|Колон
|21
|5
|3
|13
|17 - 33
|18
|23.
|Уракан
|21
|3
|7
|11
|13 - 27
|16
|24.
|Годой Крус
|20
|4
|0
|16
|18 - 43
|12
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