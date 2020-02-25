Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Сентраль Кордоба
0'
38' Желтая карточка
Brian Blasi
60' Желтая карточка
Juan Daniel Galeano
71' Желтая карточка
Cristian Vega
76' Желтая карточка
Martin Ezequiel Canete
90' Желтая карточка
Federico Milo
90'+7
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
6
Боттинелли
Хонатан
14
Federico
Milo
5
Сеччини
Эмануэль
27
Javier
Mendez
III
10
Gabriel
Carabajal
7
Javier
Cabrera
12
Nicolas
Mazzola
22
Franco
Troyansky
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
18
Jonathan
Galvan
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
11
Dani
Cure
14
Juan
Daniel
Galeano
5
Cristian
Vega
25
Кристальдо
Франко
7
Nicolas
Miracco
10
Нуньес
Хервасио
Унион Санта-Фе
4-4-2
Сентраль Кордоба
4-4-2

Ход матча

38'
Brian Blasi
 
60'
Sebastian Assis
Javier Mendez III
 
60'
Martin Ezequiel Canete
Nicolas Mazzola
 
60'
 
Juan Daniel Galeano
71'
 
Cristian Vega
75'
 
Lisandro Alzugaray
Nicolas Miracco
75'
Braian Alvarez
Сеччини Эмануэль
 
76'
Martin Ezequiel Canete
 
86'
 
Santiago Gallucci
Juan Daniel Galeano
90'
 
Родригес Жоао
Кристальдо Франко
90'
Federico Milo
 

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро
Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон
Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 14 3 4 39 - 16 45
2. Бока Хуниорс 21 12 6 3 30 - 8 42
3. Аргентинос Хуниорс 21 9 9 3 20 - 14 36
4. Ланус 21 9 8 4 28 - 24 35
5. Расинг Авельянеда 21 8 11 2 25 - 21 35
6. Ньюэллс Олд Бойз 21 9 7 5 32 - 22 34
7. Велес Сарсфилд 20 9 6 5 22 - 13 33
8. Росарио Сентраль 21 8 9 4 27 - 26 33
9. Дефенса и Хустисия 21 9 5 7 23 - 17 32
10. Тальерес Кордоба 21 9 4 8 30 - 27 31
11. Арсенал Саранди 21 8 7 6 32 - 29 31
12. Сан-Лоренсо 21 9 3 9 25 - 26 30
13. Эстудиантес Ла-Плата 21 8 5 8 21 - 19 29
14. Атлетико Тукуман 21 7 7 7 21 - 23 28
15. Индепендьенте 21 7 5 9 24 - 24 26
16. Банфилд 21 6 7 8 18 - 19 25
17. Сентраль Кордоба 21 6 7 8 20 - 25 25
18. Унион Санта-Фе 21 6 6 9 18 - 26 24
19. Альдосиви 21 6 4 11 19 - 28 22
20. Химнасия Ла-Плата 21 5 5 11 21 - 22 20
21. Патронато де Парана 21 4 8 9 19 - 30 20
22. Колон 21 5 3 13 17 - 33 18
23. Уракан 21 3 7 11 13 - 27 16
24. Годой Крус 20 4 0 16 18 - 43 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Brian Blasi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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