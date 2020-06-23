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  3. Швейцария
Тун
1:0
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
2' Желтая карточка
Оаро Гийом
21' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
56' Желтая карточка
Суттер Никола
1:0
64' Гол
Мунси Ридж
77' Желтая карточка
Карлен Грегори
90' Желтая карточка
Банде Бурема
90'+5
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
10
Стильхарт
Базиль
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
6
Фаткич
Кенан
28
Хаслер
Николас
8
Карлен
Грегори
7
Кастроман
Мигель
9
Мунси
Ридж
27
Банде
Бурема
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
7
Шпильман
Марвин
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
19
Мамбимби
Феликс
99
Оаро
Гийом
Тун
4-1-2-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

2'
 
Оаро Гийом
21'
Стильхарт Базиль
 
56'
Суттер Никола
 
57'
 
Сулеймани Миралем
Шпильман Марвин
57'
 
Нсаме Жан-Пьер
Оаро Гийом
64'
Мунси Ридж
(Банде Бурема)
1:0
67'
 
Мешак Элиа
Мамбимби Феликс
67'
 
Гаудино Джанлука
Мартинс Кристофер
71'
Рапп Симоне
Мунси Ридж
 
71'
Тосетти Маттео
Кастроман Мигель
 
77'
 
Зесигер Седрик
Гарсия Улиссес
77'
Карлен Грегори
 
85'
Родригес Мигель
Суттер Никола
 
90'
Банде Бурема
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 5 0.19
2. Каблан Крис 4 (1) 0.15
3. Кастроман Мигель 3 0.12
4. Рапп Симоне 3 0.12
5. Тосетти Маттео 2 0.08
6. Стильхарт Базиль 2 0.08
7. Сале Чиаде 2 0.08
8. Хавенаар Никки 2 0.08
9. Саланович Деннис 1 0.04
10. Соргич Деян 1 (1) 0.04
11. Хаслер Николас 0 0
12. Бертоне Леонардо 0 0
13. Фаткич Кенан 0 0
14. Банде Бурема 0 0
15. Хефти Ниас 0 0
16. Васич Урош 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 21 (1) 0.81
2. Нгамале Муми 5 (1) 0.19
3. Ассале Рожер 4 0.15
4. Фасснахт Кристиан 4 0.15
5. Гаудино Джанлука 3 0.12
6. Эбишер Мишель 2 0.08
7. Оаро Гийом 2 (1) 0.08
8. Зесигер Седрик 2 0.08
9. Гарсия Улиссес 1 0.04
10. Мамбимби Феликс 1 0.04
11. Бюрги Николас 1 0.04
12. Samuel Ballet 1 0.04
13. Сулеймани Миралем 0 0
14. Янко Саиди 0 0
15. Соренсен Фредерик 0 0
16. Лотомба Жордан 0 0
17. Шпильман Марвин 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 7 1
2. Стильхарт Базиль 7 0
3. Рапп Симоне 6 0
4. Хавенаар Никки 4 0
5. Каблан Крис 4 0
6. Фаткич Кенан 4 0
7. Бертоне Леонардо 2 1
8. Йосс Свен 2 1
9. Гларнер Штефан 3 0
10. Рот Джастин 3 0
11. Биглер Кевин 2 0
12. Суттер Никола 2 0
13. Гельми Рой 2 0
14. Банде Бурема 2 0
15. Хефти Ниас 2 0
16. Февр Гийом 1 0
17. Мунси Ридж 1 0
18. Карлен Грегори 1 0
19. Сале Чиаде 1 0
20. Родригес Мигель 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Эбишер Мишель 5 0
4. Нгамале Муми 5 0
5. Фасснахт Кристиан 4 0
6. Нсаме Жан-Пьер 4 0
7. Лустенбергер Фабиан 3 0
8. Оаро Гийом 3 0
9. Янко Саиди 3 0
10. Мартинс Кристофер 3 0
11. Соренсен Фредерик 2 0
12. Гаудино Джанлука 2 0
13. Сьерро Венсан 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 20.83% (5) 12.5% (3) 4.17% (1) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)
 Янг Бойз 15.56% (7) 13.33% (6) 20% (9) 20% (9) 8.89% (4) 22.22% (10)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн
Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур
Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту

Последние игры между собой

Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Янг Бойз 4:2 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
2. Янг Бойз 25 14 6 5 49 - 34 48
3. Базель 24 12 4 8 49 - 26 40
4. Серветт 24 10 8 6 39 - 24 38
5. Люцерн 24 10 4 10 27 - 31 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 24 6 10 8 26 - 28 28
8. Нёвшатель Ксамакс 24 4 10 10 27 - 39 22
9. Тун 25 6 4 15 25 - 48 22
10. Сьон 24 5 6 13 29 - 44 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Оаро Гийом получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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