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Газишехир Газиантеп
3:1
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
13' Гол
Милошевич Дени
44' Желтая карточка
Мия Фарук
50' Желтая карточка
Джейлан Огуз
71' Желтая карточка
Соялп Фуркан
82' Желтая карточка
Ташкиран Махмут
86' Желтая карточка
Милошевич Дени
86' Желтая карточка
Демирок Угур
1:1
87' Пенальти
Максим Александру
2:1
88' Гол
Соялп Фуркан
3:1
90' Гол
Павловски Бартоломей
90' Желтая карточка
Улудаг Алпер
90' Желтая карточка
Жуниор Мораис
90'+11
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
44
Максим
Александру
7
Озер
Кенан
10
Кайоде
Оларенваджу
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
2
Фындыклы
Волкан
8
Евтович
Марко
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
Газишехир Газиантеп
5-3-2
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Милошевич Дени
(Шахинер Омер Али)
44'
 
Мия Фарук
46'
Демир Мухаммет
Кайоде Оларенваджу
 
50'
Джейлан Огуз
 
56'
Жефферсон IV
Вурал Гюрай
 
66'
Павловски Бартоломей
Соуза Андре
 
67'
Соялп Фуркан
Озер Кенан
 
71'
Соялп Фуркан
 
73'
 
Уртадо Паоло
Мия Фарук
80'
 
Тюрам Рожерио
Шахинер Омер Али
82'
 
Ташкиран Махмут
86'
 
Милошевич Дени
86'
 
Демирок Угур
87'
Максим Александру
1:1
88'
Соялп Фуркан
(Жуниор Мораис)
2:1
90'
Чибсах Юссиф
Максим Александру
 
90'
Павловски Бартоломей
(Гювенч Гюнай)
3:1
90'
 
Улудаг Алпер
90'
Жуниор Мораис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 10 (3) 0.29
2. Твумаси Патрик 6 (2) 0.18
3. Вурал Гюрай 5 0.15
4. Максим Александру 5 (3) 0.15
5. Джилободжи Папи 5 0.15
6. Озер Кенан 3 0.09
7. Демир Мухаммет 2 0.06
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Джейлан Огуз 1 0.03
10. Павловски Бартоломей 1 0.03
11. Чибсах Юссиф 1 0.03
12. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
13. Соуза Андре 1 0.03
14. Соялп Фуркан 1 0.03
15. Жефферсон IV 1 0.03
16. Жуниор Мораис 0 0
17. Гювенч Гюнай 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 6 (2) 0.18
2. Милошевич Дени 5 0.15
3. Баич Риад 3 (1) 0.09
4. Шахинер Омер Али 3 0.09
5. Евтович Марко 3 (2) 0.09
6. Скубич Нейц 1 0.03
7. Даци Эрдон 1 0.03
8. Шенгелия Леван 1 0.03
9. Хаджиахметович Амир 1 0.03
10. Йонссон Йенс 1 0.03
11. Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Джейлан Огуз 11 0
2. Диарра Сулеймане 10 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Озер Кенан 6 0
5. Жефферсон IV 6 0
6. Кайоде Оларенваджу 2 2
7. Чибсах Юссиф 5 0
8. Джилободжи Папи 5 0
9. Жуниор Мораис 5 0
10. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
11. Гювенч Гюнай 3 0
12. Соуза Андре 3 0
13. Соялп Фуркан 3 0
14. Максим Александру 2 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Ольковски Павел 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Теттех Азиз 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Туран Али 6 0
4. Аничич Марин 6 0
5. Ай Селим 6 0
6. Милошевич Дени 6 0
7. Шенгелия Леван 3 1
8. Хаджиахметович Амир 3 1
9. Кырынтылы Серкан 1 2
10. Йонссон Йенс 4 0
11. Мия Фарук 4 0
12. Улудаг Алпер 3 0
13. Евтович Марко 3 0
14. Озторун Ферхат 3 0
15. Демирок Угур 2 0
16. Ташкиран Махмут 2 0
17. Даци Эрдон 2 0
18. Уртадо Паоло 1 0
19. Мак Роберт 1 0
20. Баич Риад 1 0
21. Тюрам Рожерио 1 0
22. Акчай Мюджахит 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 10.53% (4) 21.05% (8) 21.05% (8) 21.05% (8) 10.53% (4) 15.79% (6)
 Коньяспор 19.05% (4) 4.76% (1) 47.62% (10) 9.52% (2) 19.05% (4) 0

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор Заявка 31 15 9 7 50 - 34 54
4. Бешикташ Заявка 31 16 5 10 53 - 40 53
5. Галатасарай Заявка 31 14 10 7 50 - 33 52
6. Аланьяспор Заявка 31 14 9 8 57 - 34 51
7. Фенербахче Заявка 31 14 8 9 54 - 41 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 31 10 11 10 45 - 47 41
9. Гёзтепе Заявка 31 10 9 12 39 - 42 39
10. Антальяспор Заявка 31 9 11 11 37 - 50 38
11. Касымпаша Заявка 31 10 6 15 46 - 54 36
12. Генчлербирлиги Заявка 31 8 9 14 36 - 50 33
13. Ризеспор Заявка 31 9 5 17 34 - 52 32
14. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
15. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
16. Кайсериспор Заявка 31 8 7 16 38 - 68 31
17. Коньяспор Заявка 31 6 12 13 26 - 43 30
18. Анкарагюджю Заявка 31 5 11 15 29 - 55 26
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мия Фарук получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Милошевич Дени бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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