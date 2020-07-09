Газишехир Газиантеп
3:1
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Коньяспор
0:1
13' ГолМилошевич Дени
44' Желтая карточкаМия Фарук
50' Желтая карточкаДжейлан Огуз
71' Желтая карточкаСоялп Фуркан
82' Желтая карточкаТашкиран Махмут
86' Желтая карточкаМилошевич Дени
86' Желтая карточкаДемирок Угур
1:1
87' ПенальтиМаксим Александру
2:1
88' ГолСоялп Фуркан
3:1
90' ГолПавловски Бартоломей
90' Желтая карточкаУлудаг Алпер
90' Желтая карточкаЖуниор Мораис
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Челик МугдатНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
13'
44'
50'
71'
82'
86'
86'
87'
88'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 8
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|10 (3)
|0.29
|2.
|Твумаси Патрик
|6 (2)
|0.18
|3.
|Вурал Гюрай
|5
|0.15
|4.
|Максим Александру
|5 (3)
|0.15
|5.
|Джилободжи Папи
|5
|0.15
|6.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0.06
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Джейлан Огуз
|1
|0.03
|10.
|Павловски Бартоломей
|1
|0.03
|11.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|13.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|14.
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|15.
|Жефферсон IV
|1
|0.03
|16.
|Жуниор Мораис
|0
|0
|17.
|Гювенч Гюнай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|6 (2)
|0.18
|2.
|Милошевич Дени
|5
|0.15
|3.
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|4.
|Шахинер Омер Али
|3
|0.09
|5.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|6.
|Скубич Нейц
|1
|0.03
|7.
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|8.
|Шенгелия Леван
|1
|0.03
|9.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|10.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джейлан Огуз
|11
|0
|2.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Озер Кенан
|6
|0
|5.
|Жефферсон IV
|6
|0
|6.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|7.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|8.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|9.
|Жуниор Мораис
|5
|0
|10.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|11.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|12.
|Соуза Андре
|3
|0
|13.
|Соялп Фуркан
|3
|0
|14.
|Максим Александру
|2
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Ольковски Павел
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Теттех Азиз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|8
|1
|2.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|3.
|Туран Али
|6
|0
|4.
|Аничич Марин
|6
|0
|5.
|Ай Селим
|6
|0
|6.
|Милошевич Дени
|6
|0
|7.
|Шенгелия Леван
|3
|1
|8.
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|9.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|10.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|11.
|Мия Фарук
|4
|0
|12.
|Улудаг Алпер
|3
|0
|13.
|Евтович Марко
|3
|0
|14.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|15.
|Демирок Угур
|2
|0
|16.
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|17.
|Даци Эрдон
|2
|0
|18.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|19.
|Мак Роберт
|1
|0
|20.
|Баич Риад
|1
|0
|21.
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|22.
|Акчай Мюджахит
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|Коньяспор
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|47.62% (10)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|0
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 34
|54
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|53 - 40
|53
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|50 - 33
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|57 - 34
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|54 - 41
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|45 - 47
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|39 - 42
|39
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|37 - 50
|38
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|46 - 54
|36
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|36 - 50
|33
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 52
|32
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|38 - 68
|31
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|26 - 43
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|29 - 55
|26