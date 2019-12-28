Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
1:3
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
10' Желтая карточка
Калвер Аарон
34' Желтая карточка
Jerry Skotadis
37' Желтая карточка
Connor Pain
0:1
41' Гол
Болл Дэвид
44' Желтая карточка
Reno Piscopo
0:2
55' Гол
Маккоуотт Каллум
68' Желтая карточка
Dario Jertec
0:3
80' Гол
Давила Улисес
88' Желтая карточка
Тэйлор Стивен
1:3
89' Пенальти
Диаманти Алессандро
90'+8
1
Курто
Филип
3
Хэмилл
Брендан
4
Эндрю
Дуранте
2
Калвер
Аарон
5
Dylan
Pierias
14
Max
Burgess
27
Jerry
Skotadis
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
10
Макдональд
Скотт
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
21
Маккоуотт
Каллум
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
7
Reno
Piscopo
10
Давила
Улисес
9
Болл
Дэвид
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс

Ход матча

10'
Калвер Аарон
 
14'
Jonathan Aspropotamitis
Хэмилл Брендан
 
34'
Jerry Skotadis
 
37'
Connor Pain
 
41'
0:1
Болл Дэвид
(Давила Улисес)
44'
 
Reno Piscopo
55'
0:2
Маккоуотт Каллум
62'
Dario Jertec
Калвер Аарон
 
68'
Dario Jertec
 
78'
 
Хупер Гэри
Reno Piscopo
80'
0:3
Давила Улисес
(Хупер Гэри)
82'
 
Хадсон-Вихонги Те-Атавай
Пейн Тим
87'
Valentino Yuel
Бериша Бесарт
 
88'
 
Тэйлор Стивен
89'
Диаманти Алессандро
1:3

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Веллингтон Феникс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 10 8 1 1 24 - 10 25
2. Мельбурн Сити 10 6 1 3 21 - 16 19
3. Вестерн Юнайтед 12 5 2 5 15 - 15 17
4. Аделаида Юнайтед 10 5 0 5 18 - 16 15
5. Перт Глори 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Веллингтон Феникс 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Мельбурн Виктори 11 3 3 5 11 - 15 12
9. Сентрал Кост Маринерз 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Брисбен Роар 10 2 3 5 10 - 16 9
11. Ньюкасл Джетс 10 2 3 5 11 - 21 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Reno Piscopo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Болл Дэвид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Connor Pain получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Jerry Skotadis получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Хэмилл Брендан уходит, Jonathan Aspropotamitis вместо него
  • Желтая карточка
    10'
    Калвер Аарон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mars Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...