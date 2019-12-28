Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
1:3
Конец матча
Стадион: Mars Stadium
Веллингтон Феникс
10' Желтая карточкаКалвер Аарон
34' Желтая карточкаJerry Skotadis
37' Желтая карточкаConnor Pain
0:1
41' ГолБолл Дэвид
44' Желтая карточкаReno Piscopo
0:2
55' ГолМаккоуотт Каллум
68' Желтая карточкаDario Jertec
0:3
80' ГолДавила Улисес
88' Желтая карточкаТэйлор Стивен
1:3
89' ПенальтиДиаманти Алессандро
14
Max
Burgess
11
Connor
Pain
6
Пейн
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
- Нападающий
-
-
30 Ryan Scott
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
Ход матча
10'
34'
37'
41'
0:1
44'
55'
0:2
68'
80'
0:3
88'
89'
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Веллингтон Феникс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|6
|1
|3
|21 - 16
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|0
|5
|18 - 16
|15
|5.
|Перт Глори
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Брисбен Роар
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
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