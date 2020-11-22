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Эльфсборг
2:1
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
14' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
62' Желтая карточка
Erik Figueroa
1:0
63' Пенальти
Фрик Пер
2:0
65' Гол
Jeppe Okkels
2:1
69' Гол
Дискеруд Миккел
90' Желтая карточка
Gustav Henriksson
90'+6
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
18
Alexander
Nilsson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
16
Erik
Figueroa
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
42
Дискеруд
Миккел
14
Абубакари
Мохаммед
5
Ольсен
Брандур
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Эльфсборг
4-3-3
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

14'
Нильсен Сиверт
 
53'
Jacob Ondrejka
Rasmus Alm
 
62'
 
Erik Figueroa
63'
Фрик Пер
1:0
65'
Jeppe Okkels
(Фрик Пер)
2:0
69'
2:1
Дискеруд Миккел
72'
Хольст Фредерик
Robert Gojani
 
74'
 
Jakob Voelkerling-Persson
Абубакари Мохаммед
75'
 
Ravy Tsouka Dozi
Андреас Ландгрен
78'
 
Max Svensson
Ольсен Брандур
82'
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
 
82'
Simon Strand
Кайб Рами
 
90'
Gustav Henriksson
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 15
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон Йеспер III 11 (3) 0.39
2. Фрик Пер 10 (4) 0.36
3. Rasmus Alm 7 0.25
4. Ларссон Юхан 3 0.11
5. Ольссон Симон 3 0.11
6. Jeppe Okkels 3 0.11
7. Хольст Фредерик 2 0.07
8. Gustav Henriksson 2 0.07
9. Нильсен Сиверт 1 0.04
10. Холмен Самуэль 1 0.04
11. Jacob Ondrejka 1 0.04
12. Вяйсянен Лео 0 0
13. Simon Strand 0 0
14. Окуму Джозеф 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (3) 0.32
2. Max Svensson 5 0.18
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.14
4. Rasmus Joensson 3 0.11
5. Ольсен Брандур 2 0.07
6. Дискеруд Миккел 2 0.07
7. Геро Альхаджи 1 0.04
8. Жигович Армин 1 0.04
9. Assad Al Hamlawi 1 0.04
10. Линдегор Андерс 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 5 3
2. Хольст Фредерик 7 0
3. Вяйсянен Лео 7 0
4. Фрик Пер 6 0
5. Нильсен Сиверт 5 0
6. Окуму Джозеф 5 0
7. Ольссон Симон 4 0
8. Rasmus Alm 3 0
9. Хуммет Денис 3 0
10. Карлссон Йеспер III 3 0
11. Холмен Самуэль 1 1
12. Кайб Рами 1 1
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Gustav Henriksson 2 0
15. Jacob Ondrejka 2 0
16. Robert Gojani 1 0
17. Jeppe Okkels 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 9 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольсен Брандур 6 0
4. Сисей Йозеф 6 0
5. Ольссон Мартин 5 0
6. Рандруп Андерс 4 0
7. Дискеруд Миккел 4 0
8. Erik Figueroa 3 0
9. Alexander Timossi Andersson 3 0
10. Жигович Армин 3 0
11. Сисей Кебба 2 0
12. Ravy Tsouka Dozi 2 0
13. Max Svensson 2 0
14. Линдегор Андерс 1 0
15. Rasmus Joensson 1 0
16. Геро Альхаджи 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 18.18% (8) 25% (11) 18.18% (8) 6.82% (3) 25% (11) 6.82% (3)
 Хельсинборг 10.34% (3) 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар
Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен
Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 27 16 8 3 56 - 25 56
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
8. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 6.00 55.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 10.00 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.40 5.65
  1.70 3.10 7.57

Самый высокий коэффициент на матч «Эльфсборг» – «Хельсинборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльфсборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хельсинборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльфсборг» – «Хельсинборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.10 1.14 12.00 1.02 2.05 1.72 4.20 1.21 2.80 1.40 2.14 1.71 1.88 1.92 1.77 2.05 1.28 3.45 1.32 3.20 1.07 7.50 1.10 6.20 1.02 11.00 1.02 11.50 1.01 12.60
12.75 1.00 13.75 1.00 4.85 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.00 1.07 6.70 1.05 7.30
5.16 1.18 3.65 1.30 2.45 1.59 2.00 1.88 1.72 2.19 1.45 2.85 1.44 2.89 1.28 3.86 1.49 2.72 1.77 2.12 1.60 2.42 2.50 1.57 2.06 1.82 1.61 2.40 1.40 3.06 1.30 3.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.11 5.80 2.37 1.55 1.20 4.20 1.21 4.10 1.02 11.00
3.85 1.26 2.62 1.53 1.62 2.30 1.27 3.76 1.16 5.20
1.79 2.10 1.49 2.73 1.19 4.98 1.68 2.27 1.48 2.76 1.39 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.31 2.04 1.73 1.52 2.48 1.35 3.05
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Эльфсборг 2:1 Хельсинборг онлайн

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