Эльфсборг
2:1
Конец матча
Стадион: Boraas Arena
Хельсинборг
14' Желтая карточкаНильсен Сиверт
62' Желтая карточкаErik Figueroa
1:0
63' ПенальтиФрик Пер
2:0
65' ГолJeppe Okkels
2:1
69' ГолДискеруд Миккел
90' Желтая карточкаGustav Henriksson
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
30 Jeppe OkkelsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
-
23 Noel MboНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
14'
62'
63'
1:0
65'
2:0
69'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 15
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон Йеспер III
|11 (3)
|0.39
|2.
|Фрик Пер
|10 (4)
|0.36
|3.
|Rasmus Alm
|7
|0.25
|4.
|Ларссон Юхан
|3
|0.11
|5.
|Ольссон Симон
|3
|0.11
|6.
|Jeppe Okkels
|3
|0.11
|7.
|Хольст Фредерик
|2
|0.07
|8.
|Gustav Henriksson
|2
|0.07
|9.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|10.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|11.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.04
|12.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|13.
|Simon Strand
|0
|0
|14.
|Окуму Джозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (3)
|0.32
|2.
|Max Svensson
|5
|0.18
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.14
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.11
|5.
|Ольсен Брандур
|2
|0.07
|6.
|Дискеруд Миккел
|2
|0.07
|7.
|Геро Альхаджи
|1
|0.04
|8.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|9.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.04
|10.
|Линдегор Андерс
|1
|0.04
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|5
|3
|2.
|Хольст Фредерик
|7
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|7
|0
|4.
|Фрик Пер
|6
|0
|5.
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|6.
|Окуму Джозеф
|5
|0
|7.
|Ольссон Симон
|4
|0
|8.
|Rasmus Alm
|3
|0
|9.
|Хуммет Денис
|3
|0
|10.
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|11.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|12.
|Кайб Рами
|1
|1
|13.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|14.
|Gustav Henriksson
|2
|0
|15.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|16.
|Robert Gojani
|1
|0
|17.
|Jeppe Okkels
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|9
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Ольсен Брандур
|6
|0
|4.
|Сисей Йозеф
|6
|0
|5.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|6.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|7.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|8.
|Erik Figueroa
|3
|0
|9.
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|10.
|Жигович Армин
|3
|0
|11.
|Сисей Кебба
|2
|0
|12.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|13.
|Max Svensson
|2
|0
|14.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|15.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|16.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|18.18% (8)
|25% (11)
|18.18% (8)
|6.82% (3)
|25% (11)
|6.82% (3)
|Хельсинборг
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +9 =9 -2Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар
Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =7 -9Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен
Мьельбю 3:2 Хельсинборг Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эльфсборг Кубок Швеции Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эльфсборг Шведский кубок Эльфсборг 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|16
|8
|3
|56 - 25
|56
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|27
|10
|10
|7
|44 - 42
|40
|7.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|8.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|27
|8
|7
|12
|38 - 41
|31
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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