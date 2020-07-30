Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но КСМ Политехника Яссы вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Глупую желтую получил Razvan Gradinaru за то, что отбил ногой мяч после свистка

94' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Razvan Gradinaru предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Игрок из команды Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Волунтари имеет хороший шанс забить.

91' Тудорие Александру из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Ricardinho из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Juan Pablo Passaglia . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи

88' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

85' Рефери не любит споров - именно за это Климавичюс Линас сейчас получил желтую

85' Рефери не любит споров - именно за это Тудорие Александру сейчас получил желтую

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Daniel Benzar не смог попасть в створ ударом издали

83' Глупую желтую получил Lucas Chacana за то, что отбил ногой мяч после свистка

82' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Michael Omoh изменил счет на табло!

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Кожокару Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' ШАНС! Попадюк Дору вышел один на один с голкипером...

72' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Де Лукас Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Mihai Capatana не смог попасть в створ ударом издали

65' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Ох, нехорошо это выглядит. Razvan Onea получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Razvan Onea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Teodor Axinte выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Волунтари имеет хороший шанс забить.

55' Удар от ворот произведет Волунтари

55' Лукассен Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали

53' Плохо сыграл Фрасинеску Козмин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Волунтари

50' Michael Omoh оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Струна Андраж из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля