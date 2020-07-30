КСМ Политехника Яссы
2:1
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Волунтари
10' Желтая карточкаВлад Александру
0:1
30' ГолMihai Capatana
1:1
42' ГолКабрал Родни
69' Желтая карточкаДе Лукас Пабло
2:1
74' ГолMichael Omoh
83' Желтая карточкаLucas Chacana
85' Желтая карточкаТудорие Александру
85' Желтая карточкаКлимавичюс Линас
90' Желтая карточкаБелу Клаудиу
90' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
19
Razvan
Onea
29
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
17 Sorin Serban
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
-
15 Белу КлаудиуЗащитник
-
27 Эрик IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
Ход матча
10'
30'
0:1
42'
1:1
69'
74'
2:1
83'
85'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|4
|0.29
|2.
|Ovidiu Horsia
|2
|0.14
|3.
|Andrei Cristea1
|2 (1)
|0.14
|4.
|Michael Omoh
|2
|0.14
|5.
|Lucas Chacana
|1
|0.07
|6.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0.07
|7.
|Кабрал Родни
|1
|0.07
|8.
|Razvan Gradinaru
|0
|0
|9.
|Sorin Serban
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mihai Capatana
|4 (2)
|0.29
|2.
|Симоновски Марко
|2
|0.14
|3.
|Тудорие Александру
|2
|0.14
|4.
|Ion Gheorghe
|2
|0.14
|5.
|Белу Клаудиу
|1
|0.07
|6.
|Alexandru Matan
|1
|0.07
|7.
|Эрик III
|1
|0.07
|8.
|Пашкану Александру
|1
|0.07
|9.
|Струна Андраж
|0
|0
|10.
|Daniel Benzar
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|4
|0
|2.
|Razvan Gradinaru
|3
|0
|3.
|Sorin Serban
|3
|0
|4.
|Фрасинеску Козмин
|2
|0
|5.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|6.
|Климавичюс Линас
|2
|0
|7.
|Русу Денис
|2
|0
|8.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|9.
|Manuel De Iriondo
|2
|0
|10.
|Lucas Chacana
|2
|0
|11.
|Ovidiu Horsia
|2
|0
|12.
|Andrei Cristea1
|2
|0
|13.
|Михалаке Мариус
|1
|0
|14.
|Хабибу Хабиб
|1
|0
|15.
|Попадюк Дору
|1
|0
|16.
|Кабрал Родни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Влад Александру
|3
|1
|2.
|Белу Клаудиу
|4
|0
|3.
|Moussa Sanoh
|4
|0
|4.
|Де Лукас Пабло
|3
|0
|5.
|Тудорие Александру
|3
|0
|6.
|Cosmin Achim
|3
|0
|7.
|Mihai Capatana
|3
|0
|8.
|Струна Андраж
|2
|0
|9.
|Симоновски Марко
|2
|0
|10.
|Горобцов Николас
|1
|0
|11.
|Коцич Милан
|1
|0
|12.
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|13.
|Ion Gheorghe
|1
|0
|14.
|Пашкану Александру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Волунтари
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =3 -13Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси
КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш
Волунтари Последние 20 матчей: +10 =3 -7Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца
Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 ФКСБ Академика Клинчени 1:2 Волунтари Волунтари 0:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Волунтари
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|12
|6
|4
|2
|24 - 13
|42
|2.
|Академика Клинчени
|12
|7
|0
|5
|14 - 18
|32
|3.
|Германнштадт
|10
|5
|3
|2
|14 - 12
|31
|4.
|Волунтари
|12
|6
|3
|3
|15 - 8
|31
|5.
|Сепси
|11
|2
|5
|4
|15 - 17
|28
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|26
|7.
|Динамо Бухарест
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|21
|8.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|20