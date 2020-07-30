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КСМ Политехника Яссы
2:1
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
10' Желтая карточка
Влад Александру
0:1
30' Гол
Mihai Capatana
1:1
42' Гол
Кабрал Родни
69' Желтая карточка
Де Лукас Пабло
2:1
74' Гол
Michael Omoh
83' Желтая карточка
Lucas Chacana
85' Желтая карточка
Тудорие Александру
85' Желтая карточка
Климавичюс Линас
90' Желтая карточка
Белу Клаудиу
90' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
90'+6
1
Teodor
Axinte
2
Кабрал
Родни
28
Климавичюс
Линас
23
Фрасинеску
Козмин
19
Razvan
Onea
22
Razvan
Gradinaru
4
Михалаке
Мариус
8
Juan
Pablo
Passaglia
7
Попадюк
Дору
29
Michael
Omoh
42
Лукассен
Кевин
95
Кожокару
Валентин
89
Струна
Андраж
6
Пашкану
Александру
3
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
25
Горобцов
Николас
21
Де
Лукас
Пабло
8
Ion
Gheorghe
30
Тудорие
Александру
10
Alexandru
Matan
КСМ Политехника Яссы
Волунтари

Ход матча

10'
 
Влад Александру
30'
0:1
Mihai Capatana
(Струна Андраж)
42'
Кабрал Родни
(Razvan Gradinaru)
1:1
46'
 
Коцич Милан
Влад Александру
61'
 
Белу Клаудиу
Ion Gheorghe
69'
 
Де Лукас Пабло
71'
 
Daniel Benzar
Alexandru Matan
73'
Lucas Chacana
Razvan Onea
 
74'
Michael Omoh
(Лукассен Кевин)
2:1
80'
 
Stefan Catalin Tira
Де Лукас Пабло
80'
 
Ricardinho XI
Струна Андраж
82'
Manuel De Iriondo
Michael Omoh
 
83'
Lucas Chacana
 
85'
 
Тудорие Александру
85'
Климавичюс Линас
 
90'
 
Белу Клаудиу
90'
Alexandru Zaharia2
Лукассен Кевин
 
90'
Razvan Gradinaru
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 4 0.29
2. Ovidiu Horsia 2 0.14
3. Andrei Cristea1 2 (1) 0.14
4. Michael Omoh 2 0.14
5. Lucas Chacana 1 0.07
6. Juan Pablo Passaglia 1 0.07
7. Кабрал Родни 1 0.07
8. Razvan Gradinaru 0 0
9. Sorin Serban 0 0
Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mihai Capatana 4 (2) 0.29
2. Симоновски Марко 2 0.14
3. Тудорие Александру 2 0.14
4. Ion Gheorghe 2 0.14
5. Белу Клаудиу 1 0.07
6. Alexandru Matan 1 0.07
7. Эрик III 1 0.07
8. Пашкану Александру 1 0.07
9. Струна Андраж 0 0
10. Daniel Benzar 0 0

Карточки

КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Juan Pablo Passaglia 4 0
2. Razvan Gradinaru 3 0
3. Sorin Serban 3 0
4. Фрасинеску Козмин 2 0
5. Бреевелд Никандро 2 0
6. Климавичюс Линас 2 0
7. Русу Денис 2 0
8. Лукассен Кевин 2 0
9. Manuel De Iriondo 2 0
10. Lucas Chacana 2 0
11. Ovidiu Horsia 2 0
12. Andrei Cristea1 2 0
13. Михалаке Мариус 1 0
14. Хабибу Хабиб 1 0
15. Попадюк Дору 1 0
16. Кабрал Родни 1 0
Волунтари
# Игрок      
1. Влад Александру 3 1
2. Белу Клаудиу 4 0
3. Moussa Sanoh 4 0
4. Де Лукас Пабло 3 0
5. Тудорие Александру 3 0
6. Cosmin Achim 3 0
7. Mihai Capatana 3 0
8. Струна Андраж 2 0
9. Симоновски Марко 2 0
10. Горобцов Николас 1 0
11. Коцич Милан 1 0
12. Stefan Catalin Tira 1 0
13. Ion Gheorghe 1 0
14. Пашкану Александру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КСМ Политехника Яссы 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2)
 Волунтари 0 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 41.67% (5) 16.67% (2)

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси
КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш
Волунтари Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца
Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 ФКСБ Академика Клинчени 1:2 Волунтари Волунтари 0:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Волунтари

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Волунтари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Первая лига Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 12 6 4 2 24 - 13 42
2. Академика Клинчени 12 7 0 5 14 - 18 32
3. Германнштадт 10 5 3 2 14 - 12 31
4. Волунтари 12 6 3 3 15 - 8 31
5. Сепси 11 2 5 4 15 - 17 28
6. КСМ Политехника Яссы 12 4 3 5 14 - 15 26
7. Динамо Бухарест 7 1 1 5 5 - 9 21
8. Киндия Тырговиште 10 2 1 7 7 - 16 20
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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